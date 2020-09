Nach der Auftaktniederlage beim BGV-Handball-Cup gegen die Rhein-Neckar Löwen hat der TVB Stuttgart am Freitag einen großen Schritt in Richtung Halbfinale gemacht. Vor 408 Zuschauern in der Balinger Sparkassen-Arena setzte sich der Erstligist mit 27:19 (11:10) gegen die SG BBM Bietigheim durch. So leicht, wie es das klare Resultat vermuten lässt, war’s allerdings nicht. Der Zweitligist bereitete dem Favoriten eine dreiviertel Stunde lang erhebliche Probleme.

Als unterklassiges Team