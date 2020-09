Nach dem guten, aber erfolglosen Auftaktspiel des Handball-BGV-Cups in der Scharrena am Sonntag gegen die Rhein-Neckar Löwen (25:27) geht’s für den Erstligisten TVB Stuttgart am zweiten Spieltag an diesem Freitag (17.30 Uhr) um den Einzug ins Halbfinale. In der Balinger Sparkassenarena trifft er auf den Zweitligisten SG BBM Bietigheim.

Ein bisschen aufgeregt sind die Verantwortlichen gewesen am Sonntag. Das lag weniger am namhaften Gegner Rhein-Neckar Löwen. Die große Frage war