Es ist eine spannende Frage: Wie gut hat der Handball-Erstligist TVB Stuttgart den ernüchternden Auftritt in Leipzig weggesteckt? Während der HBW Balingen-Weilstetten am Sonntag in der Porsche-Arena (16 Uhr) die große Chance wittert, sein Punktekonto auf 6:8 zu schrauben, braucht der TVB dringend den zweiten Saisonsieg. Nicht nur, weil der Abstiegskonkurrent ansonsten auf vier Punkte enteilt wäre. Es folgen für den TVB drei Auswärtsspiele und die Heimpartie gegen die starken Berliner