Das Wunder ist ausgeblieben in der Kieler Wunderino-Arena. Doch angesichts der miserablen Voraussetzungen hat sich der Handball-Erstligist TVB Stuttgart bei der 28:33-Niederlage (15:16) gegen THW Kiel hervorragend präsentiert und den Deutschen Meister und Champions-League-Sieger 55 Minuten lang unter Stress gesetzt. Personell pfiff der TVB aus dem letzten Loch: Am Donnerstag musste sich Johannes Bitter überraschend am Meniskus operieren lassen. Außer ihm fehlten Rudolf Faluvégi