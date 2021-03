TVB Stuttgart verlängert Vertrag mit Co-Kapitän Dominik Weiß

Der TVB Stuttgart hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Dominik Weiß um ein weiteres Jahr, bis zum 30. Juni 2022, verlängert. Das gibt der Verein in einer aktuellen Pressemitteilung am Mittwoch (10.03.) bekannt.

Somit spielt der Rückraumspieler im Sommer seine 13 Saison beim TVB.

Dominik Weiß wechselte 2009 von der SG Schorndorf zum TVB. Damals spielte der TVB noch in der zweiten Liga. 2015 gelang Weiß der Aufstieg mit dem TVB in das Oberhaus des deutschen Handballs.

Weiß ist der einzige Spieler des TVB, der auch heute im Kader der Erstligamannschaft steht.

Insgesamt stand der 2,09 m große Rechtshänder in 168 Erstligaspielen für den TVB auf dem Spielfeld und schoss dabei 531 Tore. In der aktuellen Saison hat der 32-Jährige in 20 Spielen 37 Tore erzielt.

„Dass der Club mir das Vertrauen entgegenbringt und ich zusammen mit dem TVB weiter an unseren Zielen arbeiten kann, freut mich wirklich sehr. Über so viele Jahre für einen Verein auf diesem Niveau zu spielen, ist etwas ganz Besonderes. Ich fühle mich einfach sehr wohl hier und will natürlich weiterhin vollen Einsatz zum Erreichen unserer Ziele geben“, so Dominik Weiß zur Vertragsverlängerung.

„Dominik ist über all die Jahre beim TVB auf und auch neben der Platte zu einem Führungsspieler gereift. Zusammen mit Samuel Röthlisberger bildet er einen wichtigen Rückhalt im Mittelblock und setzt auch im Angriff wertvolle Akzente. Wir freuen uns, dass wir den Vertrag mit Dominik um ein weiteres Jahr verlängern konnten“, äußert sich TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.