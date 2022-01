TVB Stuttgart verlängert Vertrag von Adam Lönn vorzeitig bis 2024

Der TVB Stuttgart hat den ursprünglich bis 2023 laufenden Vertrag von Rückraumspieler Adam Lönn vorzeitig verlängert. In einer Pressemitteilung am Dienstag (18.01.) gab der TVB bekannt, dass er sich mit dem 1,96 Meter großen Rückraumspieler auf eine Verlängerung des Vertrages bis zum 30.06.2024 geeinigt hat.

Für die Stuttgarter Handballer hat Lönn bisher in 75 Ligaspielen 297 Tore erzielt. Mit 97 Treffern in der laufenden Spielzeit ist der wurfgewaltige Rechtshänder aktuell bester TVB-Torschütze der Saison 2021/22, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Im ligaweiten Vergleich steht Lönn im Ranking der besten Feldtorschützen auf Platz zwei.

„Adam ist ohne Zweifel einer der wichtigsten Spieler in unserem Team. Aufgrund seiner Leistungen war er auch von anderen Vereinen sehr umworben. Deshalb sind wir froh, ihn langfristig an den TVB binden zu können“, freut sich TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

„Ich schätze es sehr, dass der Verein mir so früh das Vertrauen schenkt und auch weiterhin mit mir zusammenarbeiten möchte. Ich fühle mich hier in dem Umfeld mit meiner Familie sehr wohl und freue mich auf die kommenden Jahre beim TVB“, so Adam Lönn über die vorzeitige Vertragsverlängerung beim TVB Stuttgart.

2013 wechselte Adam Lönn von seinem Heimatverein Linköping zum HK Malmö. Dort stand er sechs Spielzeiten unter Vertrag. Im Sommer 2019 kam der mittlerweile 30-Jährige zu den WILD BOYS. Der damals geschlossene Zwei-Jahres-Vertrag wurde im vergangenen Jahr bis 2023 verlängert.