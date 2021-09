Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart hat auch sein zweites Saisonspiel verloren – mit 27:34 (11:15) gegen FA Göppingen. Die Stimmung in der mit 4012 Zuschauern gut besuchten Porsche-Arena war prächtig, die Chancenauswertung des TVB miserabel. Sie war der Hauptgrund für die Niederlage. So deutlich, wie es das Resultat vermuten lässt, war der Leistungsunterschied nicht. 21 Fehlwürfe und elf technische Fehler des TVB spielten Göppingen in die Karten.

Der Göppinger Torhüter Daniel