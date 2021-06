Es sieht so aus, als folge auf den durchwachsenen Frühling ein heißer Juni – sehr zum Missfallen des Handball-Erstligisten TVB Stuttgart. Sollten die Eulen Ludwigshafen am Samstag bei den bereits als Absteiger feststehenden Essenern gewinnen, verkürzte sich der Vorsprung des TVB auf die Abstiegsplätze auf vier Punkte. Da taugt auch die solide Leistung bei der 25:28-Heimniederlage (10:15) am Mittwoch gegen den starken Tabellenfünften Füchse Berlin nicht zur Entspannung.

