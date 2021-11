TVB Stuttgart verpflichtet den Schweden Oscar Bergendahl für die Saison 2022/23

Neuzugang beim TVB Stuttgart: Für die kommende Saison 2022/23 verpflichtet der TVB den Schweden Oscar Bergendahl. Das teilte der Handball-Bundesligist am Freitag (19.11.) mit.

Von den GOG Håndbold zu den WILD BOYS

Der 26-Jährige kommt nach vier Spielzeiten beim dänischen Spitzenreiter GOG Håndbold nach Stuttgart und erhält einen drei Jahresvertrag bei den WILD BOYS. „Oscar kann sowohl im Angriff am Kreis als auch in der Abwehr im Mittelblock agieren. Da wir zukünftig somit nicht mehr zwingend einen Abwehr-/Angriff-Wechsel vornehmen müssen, wird er mehr Stabilität und Schnelligkeit in unser Spiel bringen“, so TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt über den 1,92 m großen Kreisläufer.

Bergendahl sei ein kompletter Spieler mit Erfahrung bei einem der besten europäischen Clubs. Letztes Jahr feierte er sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft und gewann bei der WM 2021 in Ägypten die Silbermedaille.