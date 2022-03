Der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat den spanischen Linksaußen Daniel Fernandez ab Sommer verpflichtet. Das gab der Verein am Dienstag (08.03.) in einer Pressemitteilung bekannt. Fernandez unterschrieb demnach in Stuttgart einen Drei-Jahresvertrag bis 2025.

Alexander Schulze verlässt den TVB

Der 20-Jährige Spieler spielte bisher für den spanischen Erstligisten Frigoríficos del Morrazo Cangas, wo er in der aktuellen Saison bereits 94 Tore erzielte. Zuvor hatte