TVB Stuttgart verpflichtet Rückraumspieler Ivan Sliskovic

Der TVB Stuttgart hat einen neuen Halblinken verpflichtet: Ivan Sliskovic kommt zur Saison 2022/23 nach Stuttgart und unterschreibt einen Einjahresvertrag. Der kroatische Nationalspieler wechselt vom FC Porto in die Handball-Bundesliga.

Vielseitigkeit die größte Stärke von Sliskovic

Sliskovic schließt damit die Lücke auf der halblinken Rückraumposition und komplettiert den Kader des TVB für die kommende Spielzeit. Der Kroate wird Positionskollege von Leistungsträger Adam Lönn und Juniorennationalspieler Nico Schöttle. Der Einjahresvertrag läuft bis zum 30.06.2023.

„Mit Ivan kommt ein Spieler, der wichtige Impulse im Angriff setzt, aber auch Defensivqualitäten mitbringt. Diese Vielseitigkeit wird aufgrund der neuen Anwurfregelung, durch die das Spiel noch schneller werden wird, wichtig sein. Er wird uns mit seinen gesammelten Erfahrungen auf höchstem Niveau Stabilität bringen, dadurch sehen wir uns auf Rückraum Links nun breit und vielseitig aufgestellt“, so TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

„Ich freue mich, ab nächster Saison Spieler beim TVB zu sein und wieder in der Bundesliga zu spielen. Ich hoffe und ich glaube, dass wir eine gute Saison spielen können und freue mich jetzt schon auf den Saisonstart“, sagt Ivan Slišković über seinen Wechsel zum TVB.

Nachwuchsspieler Luca Mauch bekommt Profi-Vertrag

Neben Sliskovic gibt es eine zweite Personalie zu verkünden: Nachwuchsspieler Luca Mauch rückt in den erweiterten Kader der TVB-Profis. Der 18-Jährige kam 2016 zum TVB hatte großen Anteil am Erfolg der U19 in der nun vergangenen Saison. In der BWOL hat er sich als Stammspieler im rechten Rückraum etabliert. Auch Mauch bekommt einen Einjahresvertrag.

„Luca ist ein junger, intelligenter Spieler, der sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt hat. Er hat neben seinem Talent alle Tugenden und Eigenschaften verinnerlicht, die man benötigt, um im Profibereich Fuß zu fassen. Deshalb freuen wir uns auf seine nächsten Schritte und werden ihn bestmöglich auf seinem Weg unterstützen“, so Michael Schweikardt, der beim TVB für den Bereich Nachwuchsförderung und Scouting zuständig ist.