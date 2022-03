Es ist ein aufregendes Spiel der ersten Handball-Bundesliga gewesen – mit vielen Wendungen, das keinen Sieger verdient gehabt hatte. Vor 2829 Zuschauern in der Porsche-Arena erkämpfte sich der TVB Stuttgart gegen den Tabellenfünften HSG Wetzlar beim 26:26 (10:12) einen Punkt, der Gold wert sein kann im Abstiegskampf. 37 Sekunden vor dem Ende traf Viggó Kristjánsson zum Ausgleich – in einer Partie, in der die Stuttgarter auf der Torhüterposition endlich einmal gleichwertig waren.

