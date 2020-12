Zum Jahresendspurt bekommt der Handball-Erstligist TVB Stuttgart mit der MT Melsungen an diesem Dienstag in Kassel (18 Uhr) und am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Stuttgarter Porsche-Arena (16 Uhr) gegen den Bergischen HC noch einmal zwei schwer verdauliche Brocken vorgesetzt. Beide Teams zeigten am jüngsten Spieltag sehr starke Leistungen: Die Melsunger deklassierten FA Göppingen in der EWS-Arena, der BHC schrammte am Sonntag hauchdünn an der Überraschung bei den Rhein-Neckar Löwen