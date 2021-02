(twa). Nach zuletzt äußerst dürftigen Auftritten ist mit so einer starken Leistung nicht zu rechnen gewesen: Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart knüpfte nach fünf Niederlagen in Folge an seine Form aus dem Herbst an und zwang die MT Melsungen in Kassel mit 30:28 (15:15) in die Knie. Entsprechend groß war die Erleichterung beim Trainer Jürgen Schweikardt und seinem Team, das in den vergangenen Wochen heftige Kritik hatte einstecken müssen.

