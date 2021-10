Den 27:26-Sieg gegen den HBW Balingen-Weilstetten hat sich der Handball-Erstligist TVB Stuttgart schwer erkämpfen müssen. Wie immens wichtig er war, zeigt der Blick aufs Programm in den kommenden vier Wochen: Nach drei Auswärtsspielen in Folge gastiert der ungeschlagene Tabellenzweite Füchse Berlin in der Porsche-Arena. An diesem Sonntag (16 Uhr) reist der TVB in den hohen Norden zum Vizemeister SG Flensburg-Handewitt. Ein aussichtsloses Unterfangen. Eigentlich.

Ausgesprochen