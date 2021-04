Vormittags bereitet sich Fynn Nicolaus – vorwiegend im Distanzunterricht – aufs Abitur in ein paar Wochen am Stuttgarter Schickhardt-Gymnasium vor. Nachmittags trainiert der 17-Jährige mit dem Erstligateam des TVB Stuttgart. Und an Spieltagen misst er sich mit den weltbesten Handballern. Der eine oder andere ist dabei überrascht, wie abgezockt und hartnäckig der Youngster zu Werke geht. Patrick Wiencek, Kreisläufer der Nationalmannschaft und des Champions-League-Siegers THW Kiel, hat schon