TVB-Trainer Sánchez ist urlaubsreif, aber heiß auf die neue Saison

Die Abschlusstabelle lässt jede Menge Interpretationsspielraum aus Sicht des TVB Stuttgart. In seinem siebten Jahr in der ersten Handball-Bundesliga reichte es wieder nur zu Rang 15, schlechter war der TVB nie. Andererseits hat er 24 Punkte gesammelt, nur in der Saison 2021/22 landeten mehr auf dem Konto. Und lediglich einmal hatten die Bittenfelder ein größeres Polster zu den Abstiegsrängen. Dennoch stand der Ligaverbleib erst nach dem drittletzten Spieltag fest. Wie also ist die Spielzeit zu bewerten? Ist das Glas nun halb voll oder halb leer?

Fehlstart mit vier Niederlagen

Für den Trainer jedenfalls war die Saison „mega anstrengend“. Roi Sánchez hatte zu kämpfen in seinem Premierenjahr. „So hatte ich mir das natürlich nicht vorgestellt“, sagt der Spanier. „Wir haben viel erlebt und viel gelernt.“ Die Bundesliga sei hart und die Saison lang. „Es ist die beste Liga der Welt, und es ist eine Ehre für mich, dass ich hier arbeiten darf.“

Mit großem Elan und Engagement und vielen Ideen war der 38-Jährige in seine erste Saison als Chef-Trainer in der deutschen Bundesliga gegangen. Der Misserfolg indes bremste ihn schnell aus. Nach vier Niederlagen war die Euphorie zunächst einmal im Keller. Es gab hernach zwar immer wieder Lichtblicke wie der 35:30-Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen oder das 32:32 gegen die Füchse Berlin. Doch auf das 35:31 gegen GWD Minden folgten sieben Niederlagen hintereinander. Punktgleich mit dem HBW Balingen-Weilstetten fand sich der TVB auf einem Abstiegsrang wieder.

Torhüter funktionierten nicht

„Die Saison ging schon schlecht los“, sagt Roi Sánchez. Die Ausfälle von Max Häfner, Fynn Nicolaus, Viggó Kristjánsson und Jerome Müller trafen den TVB ins Mark. Die größte Baustelle indes gab’s im Tor. Jogi Bitter hinterließ ein Vakuum. „Die Torhüterleistung hat in der Hinrunde überhaupt nicht gepasst“, sagt Sánchez. Tobias Thulin und Primoz Prost waren keine Stützen. Auch in der Rückrunde dauerte es einige Spiele, bis die beiden nachverpflichteten Ivan Pesic und Miljan Vujovic ein Faktor wurden. Zumindest in ein paar Spielen. Im neuen Jahr, als die Verletzten zurück waren, kam der TVB allmählich in die Gänge. Der 27:26-Sieg gegen den Bergischen HC nach der langen Sieglos-Serie brachte die Wende zum Guten. Dabei spielte sich der eine oder andere Akteur in den Vordergrund. Der nimmermüde Spielmacher Egon Hanusz kam in seinem ersten Jahr in der Bundesliga überraschend gut zurecht. „Egon hat super gespielt“, sagt Sánchez. „Er war der Kopf der Mannschaft.“ In der Abwehr, der Ungar deckt auf Außen, habe er für viele Ballgewinne gesorgt. „Er interpretiert sehr gut, was wir spielen wollen.“

Regelrecht begeistert ist der Trainer vom Jüngsten im Team: Fynn Nicolaus habe der Mannschaft in der Abwehr „massiv“ geholfen. Trotz seiner erst 18 Jahre sei er bereits eine Führungskraft. „Fynn spielt mit Herz und Leidenschaft, er trainiert super und ist auch in der Kabine ein ganz wichtiger Spieler.“

Zwei Aussetzer hatten die Bittenfelder noch in der Rückrunde, die Sánchez ärgerten: das 23:33 in Hannover und das 29:31 gegen den Absteiger TuS Nettelstedt-Lübbecke. Ansonsten ist er zufrieden mit der Bilanz. 15 Punkte aus 16 Spielen bedeuteten in der imaginären Tabelle des Kalenderjahres 2022 immerhin Rang zehn.

Den Kader ausbalancieren

In diesen Regionen möchte sich der TVB mittelfristig bewegen. In der nächsten Saison indes wäre er sicher froh, wenn sie – endlich – einigermaßen stressfrei über die Bühne ginge. Sprich: ohne Abstiegskampf. Sánchez ist überzeugt davon, „dass wir mit den Transfers unseren Kader ausbalancieren und unser Niveau steigern werden“.

Neu hinzu kommen die spanischen Außenspieler Daniel Fernandez und Jorge Serrano Villalobos, der schwedische Europameister Oscar Bergendahl für den Kreis, für den rechten Rückraum Jan Forstbauer und nicht zuletzt Silvio Heinevetter für die so wichtige Torhüterposition. „Ich bin von allen überzeugt“, sagt Sánchez. Fehlt nur noch ein Ersatz für Dominik Weiß. „Wir brauchen jemanden, der Adam Lönn helfen kann.“ Einer der Kandidaten soll der Ex-Göppinger Ivan Sliskovic sein, dessen Vertrag beim M’Bengue-Club FC Porto nach dieser Saison ausgelaufen ist.

Sollte der Wechsel zustande kommen, könnte Roi Sánchez seine gut vierwöchige Auszeit in der spanischen Heimat sicher besser genießen. „Ich freue mich riesig auf den Urlaub. Aber auch auf die neue Saison, ich hab’ die Vorbereitung schon im Kopf.“