TVB-Urgestein Dominik Weiß: Ein Abschied mit Wehmut

Dominik Weiß gehört zur Erfolgsgeschichte des Handball-Erstligisten TVB Stuttgart wie der Zipfelbach zu Bittenfeld. Nach 13 Jahren trennen sich nun die Wege. „Der Lange“ hat keinen Vertrag mehr bekommen, an diesem Montag startet er mit dem Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau in die Saisonvorbereitung. Im Interview mit Thomas Wagner erzählt der 33-Jährige unter anderem, wie er mit Kritik umgeht, und verrät seinen – überraschenden – Karrierehöhepunkt.

Herr Weiß, nach 13 Jahren endet Ihre Ära beim TVB Stuttgart. Wie groß war die Enttäuschung darüber, dass Ihr Vertrag nicht verlängert worden ist?

Zunächst einmal haben wir immer wieder mal darüber gesprochen. Und da hat sich schon angedeutet, dass es eventuell nicht weitergehen könnte für mich beim TVB. Gleichzeitig bestand aber auch die Chance auf eine Vertragsverlängerung, die war auch ein bisschen abhängig von der Performance.

Und die war offensichtlich nicht ausreichend.

Wenn man die Saison als Ganzes betrachtet, kann man eine klare Leistungskurve nach oben erkennen – beim Team und auch bei mir. Nach und nach haben wir uns gefunden. Jeder kannte seine Aufgabe, wir haben unsere Taktiktreue ganz gut umgesetzt. Das Ergebnis sieht man, wenn man die Rückrunde betrachtet, die wir auf dem zehnten Platz abgeschlossen haben.

Die Mannschaft wurde dennoch immer wieder kritisiert.

Wenn wir mal schlecht spielten, kippte die Stimmung gleich über die Maßen. Manchmal etwas voreilig, wie ich finde. Sicherlich kann man unzufrieden sein, auch nach ganz schlechten Spielen. Aber man darf das große Ganze nicht aus den Augen verlieren.

Jedenfalls mussten Sie sich einen neuen Verein suchen.

Ab einem gewissen Punkt, nach dem gewonnenen Schlüsselspiel in Balingen, hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass es weitergeht für mich beim TVB. Ich wollte dieses Projekt, dem ich ein Drittel meines Lebens verschrieben habe, nicht ohne weiteres verlassen.

Hatten Sie sich parallel nach Alternativen umgesehen?

Klar. Ich habe während des gesamtes Prozesses Gespräche geführt. Man möchte in solchen Fällen schließlich nicht nackt dastehen. Aber natürlich war die Zurückhaltung bei Teams hoch, die ihren Kader bis zu einem gewissen Zeitpunkt fix haben wollten. Mit Lübeck hatte ich immer eine offene Kommunikation, der Verein zeigte schon Ende vergangenen Jahres großes Interesse. Lübeck wollte nicht irgendeinen Halblinken verpflichten, sondern speziell mich. Ich bin dankbar, dass es von der Timeline funktioniert hat, die ich auch gebraucht habe. Alles in allem war’s ein Angebot, bei dem auch von der menschlichen Seite her alles gepasst hat.

Sie spielten 13 Jahre für den TVB. Mit welchen Gefühlen sind Sie ins letzte Spiel gegangen?

Das war natürlich ein sehr, sehr emotionaler Tag für mich, der sich ganz speziell angefühlt hat ...

... und der wie gemalt war für Sie. Patrick Zieker fehlte krankheitsbedingt, Sie führten das Team als Kapitän aufs Spielfeld und erzielten auch das letzte Tor zum 28:25-Sieg gegen die MT Melsungen.

Dass ich Kapitän war, war natürlich etwas Besonderes. Es war auch ein tolles und erfolgreiches Spiel, die Stimmung in der Porsche-Arena war klasse. Im Vorfeld hatte ich mir Gedanken darüber gemacht, ob ich meinen Kopf zusammenkriege und mich konzentrieren kann. Das hat ganz gut funktioniert. Auch die Würdigung der Zuschauer war sehr schön, sehr viele sind bei der Verabschiedung noch in der Halle geblieben. Man hat gesehen, dass das alles an mir nicht so spurlos vorbeiging. Normalerweise bin ich nicht so schnell am Heulen. Aber so etwas habe ich noch nicht oft erlebt. Es war eine sehr schöne Erfahrung, auch wenn viel Wehmut dabei war.

Wehmütig ist offensichtlich auch der eine oder andere TVB-Fan. Es soll welche geben, die sich keine Dauerkarte mehr kaufen, weil Sie nicht mehr dabei sind.

Nach dem Spiel sind viele Leute auf mich zugekommen, mit denen ich über die Jahre gar nicht so viel gesprochen habe. Viele haben die Gelegenheit noch mal genutzt, ihre Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Das war sehr ergreifend. Junge Leute, die seit Jahren zu den Spielen kommen, kennen den TVB gar nicht ohne mich.

Sie waren immer mal wieder Zielscheibe der Kritik, wenn es bei Ihnen oder dem Team nicht so gut lief. Wie sind Sie damit umgegangen?

Wenn ein Spieler lange im Verein ist und dadurch zwangsläufig auch eine größere Rolle einnimmt, muss er auch für Misserfolge geradestehen. Das gehört einfach dazu. Ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, ich übernehme Verantwortung – aber nur, wenn’s läuft. Es gab jedoch auch Phasen, in denen es in eine Richtung gelaufen ist, wo es sich nicht so schön angefühlt hat. Aber daran wächst man auch. Man muss sich auf das berufen, was einen ausmacht. Ich kann für mich nur immer sicherstellen, dass ich mein Bestes gebe. Wie das gewürdigt oder wertgeschätzt wird, darauf habe ich sowieso keinen Einfluss. Ob ich zu Recht oder Unrecht kritisiert werde, liegt immer im Auge des Betrachters. Davon muss man sich freimachen. Ich denke, das habe ich über die Jahre ganz gut hinbekommen. Diese Einstellung hat mit gutgetan, ich glaube, meine Leistung hat sich immer mehr stabilisiert. Ich wusste, wo meine Stärken liegen.

Im Jahr 2009 kamen Sie vom Landesligisten SG Schorndorf zum TVB – als einziger Neuzugang auf dem Feld.

Ja, außer mir kamen nur die Torhüter Bastian Rutschmann und Daniel Sdunek dazu.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre erste Saison?

Das war schon interessant. Ich bin super aufgenommen worden vom Team. Ich kam in ein System, das sehr gut funktionierte, in ein eingespieltes Team. Das war für mich eine dankbare Situation. Ich war der Einzige, der wirklich groß war. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren Jürgen Schweikardt und Flo Schöbinger die Zweitgrößten. Ludek Drobek spielte ja nur in der Abwehr. Es gab Aufgaben, die nur ich erledigen konnte, entsprechend habe ich meine Chancen bekommen. Bis Weihnachten kam ich nur sporadisch zum Einsatz, auf Halblinks war Adi Wehner die Nummer eins. Dann wurde es sukzessive mehr. An Weihnachten spielten wir gegen Friesenheim, das Spiel hat sich für mich angefühlt wie mein Durchbruch. Eigentlich war der Schritt in die Mannschaft auf zwei oder drei Jahre angelegt. Das hat schneller geklappt, als mancher befürchtet hatte. Wichtig war, dass Günter Schweikardt jungen Spielern früh Verantwortung übertragen und sie entwickelt hat.

In Ihrer ersten Saison hatten Sie gleich ein besonderes Erlebnis: die knappe Pokalniederlage des damaligen Zweitligisten TV Bittenfeld in der Gemeindehalle gegen die großen Rhein-Neckar Löwen.

Ja, es war mein Debüt zusammen mit Ludek Drobek im Mittelblock der 6:0-Abwehr. Das hat super funktioniert und machte dieses Spiel zu einem besonderen für mich.

Welche Höhepunkte setzen Sie ansonsten noch in Ihre Vita?

Außer dem Spiel gegen Friesenheim habe ich sicherlich den Aufstieg im Kopf, das Spiel in Hüttenberg mit den ganzen Fans, die mitgereist sind. Da waren Schulfreunde von mir dabei, die normalerweise nicht zu den Spielen kommen. Ganz vorne in der Liste ist die Berufung in die Nationalmannschaft. Die war ein Meilenstein für meine persönliche Entwicklung und eigentlich nicht mehr zu toppen. Allerdings gibt’s für mich einen Punkt, der alles übertrifft.

Und zwar?

Ich habe es den Jungs in meiner Abschiedsrede gesagt: Ich denke im Rückblick eigentlich nicht an einzelne Spiele, sondern an die tägliche Arbeit mit dem Team. In der Gemeindehalle durch den Mini-Durchgang aufs Spielfeld zu laufen. Ganz gleich, in welcher Verfassung ich bin. Egal, ob wir gewonnen oder verloren haben. Es ist das Training, in dem wir uns verbessern und etwas erreichen wollen. Ich habe mich zu jedem Zeitpunkt auf die Jungs gefreut. Sie waren wie eine kleine Familie, auch wenn es immer wieder Wechsel gab. Ich habe sehr viele tolle, unterschiedliche Typen kennengelernt, das war ultraspannend. Wenn ich an die Isländer Arnor Gunnarsson oder Arni Sigtryggsson denke. Arni ist der Onkel von Andri Rúnarsson, mit dem ich zuletzt zusammengespielt habe. Da liegt eine ganze Generation dazwischen. Auch Typen wie der Kroate Robert Markotic bleiben in Erinnerung, und natürlich solche Marken wie Jogi Bitter und Mimi Kraus. Je nach Zusammensetzung herrschte im Team immer wieder eine andere Stimmung – und es musste auf dem Spielfeld immer funktionieren. Ich glaube, da haben wir eine ganz gute Philosophie entwickelt. Sehr cool war, zu beobachten, wie sich die verschiedenen Kulturen vermischten. Das hat mich sehr bereichert.

Jetzt sind Sie zum ersten Mal der Neue in einem Team. Hatten Sie schon Kontakt zu den künftigen Kollegen?

Außer mit meinem ehemaligen Mitspieler Finn Kretschmer nicht. Viele Neue waren, wie ich auch, mit ihren Umzügen beschäftigt. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt, wie sich die Rollen neu verteilen und Strukturen bilden, wie die Vereins- und Fankultur aussieht. Und ich behaupte mal, die norddeutsche Mentalität ist eine andere als die schwäbische.

Zudem dürften sich die Städte Lübeck und Stuttgart ein wenig unterscheiden.

Lübeck ist eine tolle Stadt, auch die Nähe zum Strand ist super. In einer halben Stunde bin ich in Travemünde.

Mit welchen Zielen startet Ihr neues Team in die Saison?

Die Lübecker stehen vor einem großen Umbruch, sie wollen wieder etwas anschieben. Der Verein möchte nach oben blicken und den Kampf um den Aufstieg aufnehmen in den nächsten zwei, drei Jahren. Die letzten Spielzeiten in der 2. Liga haben gezeigt, dass kaum etwas planbar ist. Wir müssen schauen, wie sich unsere neue Mannschaft zusammenfindet.

Und wenn’s schnell funktioniert, geht’s demnächst in der ersten Liga gegen den TVB.

(Lacht). Wenn es in irgendeiner Form zu diesem Duell käme, würde mich das freuen. Außerdem würde sich ein weiterer Aufstieg in meiner Vita gut lesen.