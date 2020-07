Am Freitag endet die gut vierwöchige erste Vorbereitungsphase das Handball-Erstligisten TVB Stuttgart. In den nächsten beiden Wochen nimmt der Verein das Kurzarbeits-Angebot in Anspruch. „Wir sind sehr zufrieden, wie alles angelaufen ist“, sagt der Trainer und Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Am 15. Juli kehrte der TVB vom einwöchigen Trainingslager aus dem Zillertal zurück. Hier stand, außer der einen oder anderen Kennenlernübung, vor allem Grundlagentraining auf dem Programm.