Ein positiver Bescheid ist in diesen Zeiten normalerweise eine schlechte Nachricht. In diesem Fall indes hat er Erleichterung und Freude ausgelöst: Nach vielen Monaten mit Geisterspielen dürfen die Handballer des SC DHfK Leipzig am Donnerstag (19 Uhr) gegen den THW Kiel vor 1000 Zuschauern spielen. Maßgeblichen Anteil daran hat der Geschäftsführer des Erstligisten: Karsten Günthers unermüdliches Engagement macht auch den anderen Clubs Hoffnung – wie dem TVB Stuttgart.

