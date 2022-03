Die Szene nach der Schlusssirene verdeutlichte eindrucksvoll, unter welchem Druck die Verantwortlichen gestanden hatten: Jürgen Schweikardt, Geschäftsführer des Handball-Erstligisten TVB Stuttgart, herzte seinen Trainer Roi Sánchez nach dem im Abstiegskampf so wichtigen 34:29-Sieg (17:15) gegen den HC Erlangen. Es war eine Partie, in der Stuttgart viele Probleme wegsteckte – und die einige Geschichten schrieb. Beispielsweise diese: Entscheidenden Anteil am Erfolg hatte ausgerechnet Dominik