Ziel des TVB Stuttgart: Bis 2024 in die Top 10 der Handball-Bundesliga

In seinen sieben Jahren in der ersten Handball-Bundesliga hat sich der TVB Stuttgart mehr oder weniger intensiv mit dem Abstieg auseinandersetzen müssen. Nun soll es endlich vorangehen: Nach der Saison 2023/2024 möchte sich der TVB unter den besten zehn Mannschaften in der Tabelle wiederfinden. Die erste Annäherung soll in der kommenden Spielzeit erfolgen, da soll mindestens der zwölfte Platz herausspringen. Bei der virtuellen Pressekonferenz haben der TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt, der Trainer Roi Sánchez und der Sprecher der Gesellschafter, Christian May, die neuen Ziele erläutert.

Vom Dorfverein zum etablierten Erstligisten

„In den letzten 20 Jahren haben wir einen großen Weg hinter uns gebracht von einem fünftklassigen Dorfverein zu einem etablierten Erstligisten“, sagte Schweikardt. „Jetzt ist es einfach an der Zeit, uns neue Ziele zu setzen.“ Der Prozess habe bereits im Herbst vergangenen Jahres begonnen – zunächst auf Ebene der Geschäftsführung und Gesellschafter, im nächsten Schritt seien die Sponsoren mit in die Diskussion einbezogen worden. Bei einer Analyse des Marktes und der Konkurrenten sei untersucht worden, wo dem TVB sportlich, wirtschaftlich und infrastrukturell noch etwas fehle – und wie diese Lücken geschlossen werden könnten. Aus diesen Überlegungen hätten sich die neuen Ziele ergeben. „Natürlich haben wir die auch mit der Mannschaft besprochen“, so Schweikardt.

Realistische Ziele

Auch für Christian May, Sprecher der Gesellschafter und Vertreter von Kärcher, ist klar, „dass wir künftig nicht mehr nur in der Liga bleiben, sondern uns weiterentwickeln und uns dafür entsprechend aufstellen wollen“. May glaubt, dass die Ziele realistisch sind. „Wir haben uns gut verstärkt, haben eine gute Mannschaft aufgestellt und sind sehr zuversichtlich.“ Natürlich sei auch für den Sponsor Kärcher der sportliche Erfolg wichtig. „Wir wollen uns als erfolgreiches Unternehmen mit dem TVB verknüpfen.“

Die große Frage ist: Was fehlt dem TVB Stuttgart im Detail noch, um die ersten zehn Plätze anzugreifen? „Bei der Analyse haben wir schon gesehen, dass wir zu den Mannschaften in den Top 10 noch einen Rückstand hatten und auch noch haben“, so Schweikardt. Zahlen wollte er nicht nennen, nur so viel: Es sei nicht entscheidend, welchen Gesamtetat ein Club zur Verfügung habe, sondern wie viel Geld der Club in die Mannschaft investieren könne. Es gebe unterschiedliche Standortvoraussetzungen. „Wir haben in Stuttgart eine super Infrastruktur, aber auch hohe Kosten.“ Schweikardt glaubt jedoch, dass der TVB mit den Verpflichtungen von Silvio Heinevetter und Oscar Bergendahl den Abstand zur Konkurrenz ein bisschen verringert habe. „Deswegen haben wir uns höhere Ziele gesetzt. Wir können ja auch nicht ewig sagen, wir wollen nicht absteigen.“

Klar sei allerdings auch, dass andere Mannschaften ähnliche Ziele verfolgten und sich andere Standorte weiterentwickelten. „Es gibt weitere spannende Projekte in Hamburg, Gummersbach, Erlangen oder Hannover. Wir wissen, dass das nicht einfach wird“, so Schweikardt. Aber der TVB Stuttgart könne mit seinem Sponsorenumfeld, seiner Mannschaft und dem Trainer durchaus selbstbewusst antreten. „Das hat auch nichts damit zu tun, jetzt künstlich Druck aufzubauen. Es ist einfach die konsequente Fortschreibung unserer Geschichte und unserer Ambitionen.“

Ehrgeiziger Trainer

Ambitioniert und ehrgeizig ist auch der Trainer. „In der vergangenen Saison fehlten uns vier Punkte zu Platz zwölf“, sagte Roi Sánchez. „Ich glaube, dass wir durch unsere Transfers besser geworden sind. Dann ist es logisch, dass wir uns höhere Ziele setzen müssen.“ Außerdem wolle er sich persönlich auch verbessern. „Wir werden alles dafür tun, dass wir unser Ziel erreichen“, sagte er. „Aber am Ende der Saison, und nicht nach sechs Spielen.“