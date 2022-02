UEFA: Champions League Finale findet nicht in Russland statt

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine wird das Champions League Finale nicht in Sankt Petersburg stattfinden. Das teilte die UEFA am Freitag (25.02.) auf ihrer Webseite mit.

Das Komitee habe am Freitag eine Sondersitzung einberufen und entschieden, dass das Finale der Champions League in Paris ausgetragen wird. Das Endspiel findet am 28. Mai um 21 Uhr im Stade de France, im Vorort St. Denis, statt.

In der Sitzung am Freitag entschied das Komitee zudem, dass russische und ukrainische Fußballclubs bis auf Weiteres in den laufenden Europacup-Wettbewerben ihre Heimspiele auf neutralem Boden ausrichten müssen.