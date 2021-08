Ulm holt amerikanischen Aufbauspieler Christon

Ulm (dpa/lsw) - Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat den amerikanischen Point Guard Semaj Christon verpflichtet. Der 28-Jährige spielte zuletzt für Tofas Bursa in der Türkei und in Las Vegas in der NBA-Summerleague. «Semaj gefällt uns mit seiner intensiven Verteidigung und seinem explosiven Drive zum Korb sehr gut», sagte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath in einer Mitteilung des Clubs vom Freitag. «Er ist in der Lage, unser Team zu führen, das Spiel zu organisieren und seine Mitspieler in Szene zu setzen.»

