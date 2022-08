Ulmer Basketballer holen US-Amerikaner Hawley

Ulm (dpa/lsw) - Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat Josh Hawley verpflichtet. Der 25-jährige US-Amerikaner erhält bei den Ulmern einen Zweijahresvertrag, wie die Schwaben am Mittwoch mitteilten. Hawley spielte zuletzt für den rumänischen Club SCM Craiova. «Wir bekommen mit ihm einen höchst athletischen Spieler mit flinken Fingern in der Verteidigung und massiver Durchsetzungskraft im Rebound», sagte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath. Hawley soll Jaron Blossomgame ersetzen, der zum Euroleague-Teilnehmer AS Monaco wechselte.