Verletzte Nationalspielerin Krumbiegel bleibt in Hoffenheim

St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit der langzeitverletzten Fußball-Nationalspielerin Paulina Krumbiegel verlängert. Die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin band sich bis zum 30. Juni 2024 an den Club, wie die TSG am Freitag mitteilte. Krumbiegel bestritt fünf Länderspiele für die deutsche Auswahl, ehe sie im vergangenen August im Training einen Kreuzbandriss erlitt. «Wir wünschen uns sehr, dass Paulina nach ihrer langen Verletzungspause in der kommenden Saison wieder voll angreifen kann und zu alter Stärke zurückfinden wird», sagte Hoffenheims Abteilungsleiter Ralf Zwanziger.