Verletzung: Sandhausen gibt bei Ganda Entwarnung

Sandhausen (dpa/lsw) - Josef Ganda wird dem SV Sandhausen im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wohl bald wieder zur Verfügung stehen. Der Flügelspieler, der am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen Holstein Kiel in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden war, hat sich nach Angaben des Vereins vom Montag keine schwere Verletzung zugezogen. «Er hat Knieprobleme, aber keinen strukturellen Schaden», sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Somit könnte Ganda schon am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Südwest-Duell beim 1. FC Kaiserslautern wieder zum Aufgebot gehören.

Der 25-Jährige profitierte zuletzt vom Trainerwechsel beim SVS, denn unter dem inzwischen freigestellten Alois Schwartz stand er auch wegen einer Muskelverletzung nie in der Startelf. Das änderte sich mit dem Engagement von Tomas Oral, der Ganda zweimal nacheinander von Beginn an aufbot.