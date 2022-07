Verstappen klar vorn im Formel-1-Abschlusstraining

Silverstone (dpa) - WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat die Konkurrenz im Abschlusstraining der Formel 1 in Silverstone abgehängt.

Der Red-Bull-Pilot war deutlich schneller als sein zweitplatzierter Teamkollege Sergio Perez. Dritter wurde Ferrari-Fahrer Charles Leclerc mit fast einer halben Sekunde Rückstand auf Weltmeister Verstappen. Erneut verbessert zeigte sich das britische Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton auf den Plätzen vier und fünf.

Mick Schumacher gelang als Neunter im Haas eine überzeugende Leistung. Sebastian Vettel musste sich im Aston Martin mit dem zwölften Platz begnügen.

Vor dem zehnten Saisonlauf in Großbritannien am Sonntag (16.00 Uhr/RTL und Sky) liegt Titelverteidiger Verstappen mit deutlichem Vorsprung an der Spitze der Gesamtwertung. Der Niederländer hat sechs der bisherigen neun Saisonrennen gewonnen. WM-Zweiter ist Perez vor Leclerc.