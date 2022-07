Verstappen-Sieg beim Sprint - Schumacher wird Neunter

Spielberg (dpa) - Max Verstappen hat das Sprintrennen in Spielberg gewonnen und damit seinen WM-Vorsprung weiter ausgebaut. Vor vollen Kulissen und Zehntausenden niederländischen Fans verwies Verstappen die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz auf die Plätze zwei und drei.

Ein starkes Rennen zeigte auch Mick Schumacher. Sechs Tage nach seinen WM-Premierenpunkten als Achter in Silverstone leistete sich der 23-Jährige über mehrere Runden einen mitreißenden Zweikampf mit Formal 1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Am Ende wurde Mick Schumacher doch noch überholt vom Briten und rutschte als Neunter aus den Sprint-Punkteplätzen.

Für Landsmann Sebastian Vettel ging das Rennen auf dem Red-Bull-Ring nach dem letzten Startplatz in der Box zu Ende. Er hatte zu dem Zeitpunkt auf dem 19. Platz gelegen. Der Große Preis wird an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Reihenfolge des Sprintergebnisses gestartet. Verstappen kann dann weitere 26 Punkte holen.