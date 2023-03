VfB Stuttgart bestreitet Testspiel gegen Heidenheim

Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat für die Länderspielpause ein Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim vereinbart. Am 24. März (14.00 Uhr) wird das Zweitliga-Topteam zu Gast in Stuttgart sein. «Ich persönlich würde gern im Spielrhythmus bleiben. Aber wir können die Zeit nutzen. Die Spieler, die ein bisschen weniger gespielt haben, werden Einsatzzeiten bekommen», sagte VfB-Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bekommt es der abstiegsbedrohte VfB in der Bundesliga mit Labbadias früherem Club VfL Wolfsburg zu tun. Nach der Länderspielpause sind die Schwaben am 1. April beim 1. FC Union Berlin zu Gast.