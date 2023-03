VfB Stuttgart in Gesprächen mit möglichen Investoren

Stuttgart (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart befindet sich in Gesprächen mit möglichen Investoren. «Es ist bekannt, dass wir 13,9 Prozent noch veräußern können. (...) Aber am Ende muss es passen», sagte Geschäftsführer Alexander Wehrle am Rande des Spiels bei Eintracht Frankfurt am Samstag dem TV-Sender Sky. Dabei gehe es auch um Themenfelder wie Digitalisierung, Internationalisierung und Nachhaltigkeit. Dazu müsse der strategische Partner passen. «Idealerweise ist es ein Unternehmen aus Deutschland, ähnlich wie Mercedes und Jako», erklärte Wehrle.