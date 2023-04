VfL-Handballer können ihre Ausgangsposition verbessern: Die Spiele am Wochenende

(pm/twa). Die Handball-Baden-Württemberg-Oberligen biegen langsam auf die Zielgerade der Saison 2022/2023 ein. Während die Frauen der SV Hohenacker-Neustadt nur noch zweimal ranmüssen, haben die Männer des VfL Waiblingen und TV Bittenfeld II noch sechs Spiele vor der Brust. Nach wie vor beste Aussichten auf den Aufstieg in die dritte Liga haben die Waiblinger, die am Sonntag als Zweiter das Schlusslicht TSV Weilstetten empfangen.

Männer. TV Bittenfeld II (7. Platz, 36:20 Punkte) – TSV Heiningen (5. Platz, 37:19/Samstag, 19.30 Uhr). Nach einigen freien Tagen über Ostern erwartet der TVB II den einen Punkt besser platzierten TSV Heiningen. Die Bittenfelder möchten an die ordentliche Leistung aus der Partie gegen die TGS Pforzheim (27:28) anknüpfen und noch mal eine Schippe drauflegen. Stärken der Heininger sind vor allem die offensive Abwehr und der spielstarke Rückraum.

Männer. VfL Waiblingen (2. Platz, 41:15 Punkte) – TSV Weilstetten (18. Platz, 8:48 Punkte/Sonntag, 18 Uhr). Fünf Minuten vor dem Ende hatte der VfL zuletzt in einem spannenden Spiel beim TV Plochingen mit 28:27 geführt, ehe das Team um den ehemaligen Waiblinger und Bittenfelder Simon Baumgarten die Partie zum 30:29-Sieg drehte. Es war die erste Niederlage des VfL nach zuvor 13:1 Punkten.

Trotzdem bleibt das Team von Trainer Tim Baumgart voll im Aufstiegsrennen – und kann an den nächsten beiden Spieltagen seine Ausgangsposition noch verbessern. Klarer Favorit sind die Waiblinger am Samstag im Heimspiel gegen den Tabellenletzten TSV Weilstetten. Wobei der VfL die Aufgabe nicht zu leichtnehmen sollte. Ende März schlug Weilstetten den Tabellenvierten TV Plochingen und musste sich zuletzt dem Dritten TSG Söflingen nur mit 31:35 beugen. Die Söflinger sind am Sonntag zu Hause gegen den Spitzenreiter TGS Pforzheim wieder stark gefährdet und hätten bei einer Niederlage zwei Punkte Rückstand zum Aufstiegsrang. Der VfL hätte im Erfolgsfall zwei Zähler Polster – und könnte diese im direkten Duell am Samstag in einer Woche verdoppeln.

Frauen. TG Nürtingen II (5. Platz, 27:15 Punkte) – SV Hohenacker-Neustadt (8. Platz, 20:24 Punkte/Samstag, 17 Uhr). Nach den vergangenen beiden Spielen gegen direkte Konkurrenten geht es nun für die SV mit der TG Nürtingen II gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Die TG hat noch eine kleine Chance auf den zweiten Platz und dem damit verbundenen Aufstieg und wird hoch motiviert ins Spiel gehen.

Die jüngsten beiden Spiele gegen die TG Nürtingen II liefen aus Sicht der SV jedoch nicht besonders gut, sie musste sich jeweils deutlich geschlagen geben. Doch die vergangenen beiden Partien sollten der SV Hohenacker-Neustadt Mut machen – allen voran die starke Abwehr, die unter 20 Gegentoren blieb. Jedoch tut sich die SV im Positionsangriff immer wieder schwer, vor allem bedingt durch die zahlreichen technischen Fehler. Schafft es die SV, diese zu verringern und wieder eine stabile und aggressive Abwehr zu stellen, könnte etwas drin sein. Bis auf die Langzeitverletzten ist der Kader vollständig.