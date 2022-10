VfL-Handballerin Vanessa Nagler: Gute Gene, klarer Blick

Im traditionellen Trainingsspiel „Alt gegen Jung“ muss sich Vanessa Nagler der ersten Kategorie zuordnen – und das mit 25 Jahren. „Die Jüngste bei uns im Team ist sieben Jahre jünger als ich“, sagt die Handballerin und grinst. „So langsam fühle ich mich alt, obwohl ich nicht eben kurz vor dem Karriereende stehe.“ Im Gegenteil: Die Rückraumspielerin ist gerade erst angekommen auf der höchsten Sprosse der Leiter – mit dem VfL Waiblingen in der ersten Bundesliga.

Sportlich ist das eine riesige Herausforderung. Für den Verein – aber natürlich auch für die Spielerinnen, die mit der Doppelbelastung Beruf/Sport klarkommen müssen und zudem ein bisschen stärker im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Zwar längst nicht so wie ihre männlichen Handball-Kollegen, aber hier und da ist durchaus mediale Präsenz gefragt. Wie bei der Pressekonferenz des VfL Waiblingen vor dem Spiel gegen den Thüringer HC in den Räumen des Fellbacher Sponsors Wohninvest. Auf dem Podium saß Vanessa Nagler und beantwortete die Fragen der Medienvertreter. „Aber haltet sie nicht so lange auf“, sagte der Wohninvest-CNO Michele Vulcano. „Vanessa muss wieder an die Arbeit.“

Die Sporttasche liegt immer im Auto

Natürlich war das eine spaßige Bemerkung – aber mit einer Prise Ernsthaftigkeit. Die 25-Jährige ist nach dem Abschluss ihres dualen Studiums von der Firma übernommen worden und arbeitet im Ankauf. 40 Stunden in der Woche. Das heißt, die Sporttasche liegt stets gepackt im Auto. Training in der Waiblinger Rundsporthalle ist täglich – bis auf Montag. Da steht individuelles Lauf- oder Krafttraining auf dem Programm.

Damit regelt sich Vanessa Naglers Tagesablauf quasi von alleine. In der Regel sitzt sie bis 17 Uhr im Fellbacher Büro. Es kann aber auch mal 17.45 Uhr werden. Dann muss sie sich sputen, um 18.15 Uhr sollte sie in der Halle stehen. „Das ist manchmal schon eine Hetzerei und ein bisschen anstrengend“, sagt sie.

Vollzeit-Job und Profi-Handball: Geht das?

Ein Vollzeit-Job und Profi-Handball? Kann das überhaupt funktionieren? „Zunächst einmal ist das eine Sache der Organisation“, sagt Nagler. Wobei sie hin und wieder, in Absprache mit dem Trainer Thomas Zeitz, einen freien Abend brauche zur Regeneration. Auch für den Kopf. „Man darf das nicht unterschätzen“, sagt sie. Während sich die meisten Erstliga-Spielerinnen komplett auf ihren Sport konzentrieren können, müssen Nagler und einige ihrer Teamkolleginnen beim VfL mit der Doppelbelastung klarkommen.

Der Handball nimmt schon immer einen großen Raum ein in Vanessa Naglers Leben. „Ich kenne es eigentlich nicht anders.“ So sei sie früher freitags direkt von der Schule zu diversen Lehrgängen mit den Auswahlteams gefahren. „Und der Aufwand in der dritten Liga mit dem SC Korb war auch groß“, sagt sie und grinst. „Jürgen Krause hat uns schon gefordert.“

Vanessa Nagler kommt aus einer klassischen Handballfamilie. Alle spielen: die jüngere Schwester, die Cousine, der Cousin. Das Talent, das Vanessa bis in die höchste Liga brachte, dürfte sie von ihrer Mutter geerbt haben. Sandra Bareis spielte in der Juniorinnen-Nationalmannschaft und mit dem VfL Sindelfingen in der ersten Bundesliga. Die Mutter war auch Trainerin beim VfL Grunbach, damals gab’s die SV Remshalden noch nicht. Klein-Vanessa wuchs mehr oder weniger in der Halle auf, rannte schon mit fünf Jahren dem Handball hinterher – und zählte schnell zu den Besten. Sie gehörte sämtlichen Auswahlmannschaften an, Höhepunkt war im Jahr 2013 die deutsche Meisterschaft mit der württembergischen Auswahl des Jahrgangs 1997.

Rückschlag durch Kreuzbandriss

Ihre gesamte Jugend spielte Vanessa Nagler für die SV Remshalden, anschließend ein Jahr in der Frauenmannschaft. Zur Spielzeit 2014/15 wechselte sie zum SC Korb, trug parallel noch das Trikot der SVR in der A-Jugend-Bundesliga – allerdings nur einmal: Im ersten Spiel riss sie sich das Kreuzband. „Damit war die erste Saison in Korb auch erledigt“, sagt sie. Im November wurde sie operiert, im August stieg sie wieder ins Training ein. Allerdings längst nicht auf dem Niveau, das sie sich gewünscht hatte. Möglicherweise hatte sie zu früh wieder angefangen. Der Grund war nachvollziehbar: Im Mai, also nur sechs Monate nach der Operation, stand das Sport-Abitur an. „Das wollte ich unbedingt machen. Im Nachhinein betrachtet, hat mich das zurückgeworfen.“

Eine Person sei in dieser schwierigen Phase sehr wichtig für sie gewesen: Jürgen Krause, Trainer des SC Korb. „Er sagte, ich soll mir keinen Kopf machen und mir die Zeit nehmen, die ich brauche.“ Überhaupt habe Krause sehr gute Antennen. Ein Frauentrainer brauche Feingefühl, weil Frauen emotionaler seien. „Jürgen hat es gemerkt, wenn es dir nicht gut ging, und hat sich gekümmert“, sagt Vanessa Nagler. „Er hat uns gutgetan, war manchmal wie ein Papa für uns.“ Er habe die richtige Balance. „Er kann streng und laut sein. Doch er weiß, wann er ein bisschen ruhiger sein sollte.“

Lob für Jürgen Krause und Thomas Zeitz

Ein Gespür für die Situation habe auch ihr aktueller Trainer Thomas Zeitz, sagt Vanessa Nagler. Und er sei sehr angenehm im Umgang. Wie alle Trainer, so muss sich auch Zeitz auf unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten einstellen. Nagler ist mit ihren 25 Jahren nach der Torhüterin Branka Zec (36), Caren Hammer (29), Samira Brand (27), Vivien Jäger und Lara Eckhardt (fast 26) die älteste Spielerin – und zusammen mit Hammer die dienstälteste Spielerin im jungen Team des Aufsteigers.

Und sie ist eine der großen Stützen in ihrer fünften Saison beim VfL, die mehr als ein kurzes Gastspiel in der höchsten deutschen Handball-Liga sein soll. Die fünf Niederlagen in den ersten fünf Spielen plus das Pokal-Aus gegen die Sport-Union Neckarsulm irritieren die Rückraumspielerin nicht. „Wir lassen uns von den Ergebnissen nicht runterziehen, das waren nicht die Spiele, die wir gewinnen müssen“, sagt sie. Das Team brauche noch ein bisschen Zeit, sich an die Geschwindigkeit und Athletik in der neuen Umgebung zu gewöhnen.

Wichtig sei, die Situation richtig einzuschätzen – und die Voraussetzungen, unter denen der VfL in der ersten Bundesliga an den Start gehe. „Wir haben nun einmal nicht die Möglichkeit, so viel zu trainieren wie die anderen Mannschaften.“ Auch die Regeneration leide darunter. Das Team versuche, das Maximale herauszuholen, und bekomme dabei jegliche Unterstützung des Vereins.

Vanessa Nagler glaubt fest an den Ligaverbleib. „Die Stimmung in der Mannschaft und im Trainerteam ist nach wie vor gut.“ Gut möglich, dass der Teamspirit den Ausschlag geben wird in den entscheidenden Spielen im Kampf um den Ligaverbleib. „Wir haben einen positiven Konkurrenzkampf. Es gibt keine bei uns, die der anderen ihren Einsatz nicht gönnen würde.“ Wer auf der Bank sitze, unterstütze die Mitspielerinnen von außen. „Ich kann mir schon vorstellen, dass das in anderen Teams, wo es auch ums Geldverdienen geht, ein bisschen schwieriger sein kann.“ Zudem habe der Trainer Thomas Zeitz vorab schon die entsprechende, unmissverständliche Ansage gemacht. Er entscheide als Trainer darüber, wer auf dem Platz stehe. Wenn eine Spielerin Grund habe, sauer zu sein, dann auf ihn und nicht auf eine Mitspielerin.

Eine Prise Selbstkritik, so Nagler, könne nie schaden. „Wahrscheinlich bin ich am Ende selbst schuld, wenn ich nicht spiele, weil ich vielleicht schlecht trainiert habe. Man sollte erst mal die Fehler bei sich suchen.“

Und falls sich doch etwas angesammelt haben sollte, tut ein bisschen Entspannung gut. Vanessa Nagler braucht dazu nicht viel, ihr genügt der Gang vor die Haustüre. Schnell ist sie in den Grunbacher Weinbergen oder im Wald. „Je nach Wetterlage gehe ich eine halbe bis dreiviertel Stunde spazieren, um frische Luft zu schnappen und den Kopf freizubekommen.“ Im August, anlässlich des Deutschen Wandertags in Fellbach, präsentierte sie in der Reihe „Seelenorte im Remstal“ – sozusagen als Botschafterin des Remstals – ihren persönlichen Lieblingsort beim Wanderparkplatz zwischen Grunbach und Buoch. Bildlich in Szene gesetzt, wie auf dem Foto oben, von Heiko Potthoff.

Es ist fürwahr ein wundervolles Plätzchen zum Entspannen. Und zum Genießen. Beispielsweise den Klassenverbleib mit dem VfL Waiblingen im Mai 2023.