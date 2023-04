VfL-Handballerinnen hadern wieder mit der Chancenauswertung

Nichts ist es geworden es aus dem angepeilten zweiten Saisonsieg des VfL Waiblingen in der 1. Handball-Bundesliga der Frauen. Im Kellerduell beim Drittletzten SV Union Halle-Neustadt mussten sich die Waiblingerinnen mit 23:30 (11:16) geschlagen geben. Dabei hatten sich die Gäste nach der Pause nochmals auf 16:17 herangekämpft. Doch unter dem Strich vergab der VfL wieder zu viele Chancen.

Technische Fehler auf beiden Seiten

Schon in den Anfangsminuten ließ der VfL gleich drei gute Tormöglichkeiten liegen, und der Gastgeber legte ein 2:0 vor. Dennoch wirkte auch Halle-Neustadt angesichts der jüngsten Niederlagenserie verunsichert. Celina Meißner im Waiblinger Kasten zeigte nun einige gute Paraden und verhalf ihrem Team zur 3:2-Führung nach sieben Minuten. Allerdings blieb die Quote an technischen Fehlern beiderseits recht hoch. Im Angriff machte Julia Niewiadomska in der ersten Halbzeit den Unterschied zu Gunsten des SV aus. Die Halbrechtsspielerin war von der Waiblinger Defensive kaum zu halten und wurde am Ende mit neun Treffern erfolgreichste Werferin der Partie. Auf der Gegenseite scheiterte der VfL an einer glänzend aufgelegten Torhüterin Anica Gudelj vor allem von den beiden Außenpositionen und ließ zudem auch noch zwei Strafwürfe gegen Lara-Sophie Lepschi ungenutzt.

So holten sich die Gastgeberinnen die Führung rasch zurück. Auch die beiden Auszeiten des Waiblinger Trainers Thomas Zeitz stoppten den Lauf der Union-Spielerinnen nicht. Während der VfL zu viele Chancen liegen ließ, baute Halle-Neustadt vor 700 Zuschauern die Führung bis zur Halbzeit auf 16:11 aus.

Aufholjagd mit 5:1-Lauf

Dass sich das Waiblinger Team trotz des realistischen Abstiegs nicht hängen lässt, bewies der Auftakt in den zweiten Durchgang. Denn da brachte vor allem Mathilda Ehlert neuen Schwung in den Waiblinger Angriff. Mit einem 5:1-Lauf in knapp sieben Minuten war der VfL wieder dran (16:17). Der SV Union wurde nun wieder spürbar nervös, wankte – aber fiel nicht.

Denn nun erlitt der VfL Waiblingen wieder einen Durchhänger. Zum einen lag das an dem aufgrund der Waiblinger Verletztenliste personellen Plus des Gastgebers, zum anderen aber einmal mehr an der fehlenden Konstanz der VfL-Mannschaft über komplette 60 Minuten. Halle-Neustadt befreite sich aus der engen Situation. Bis zum 20:17 blieb Waiblingen noch dran, doch die folgenden fast sieben Minuten ohne Waiblinger Torerfolg entschieden die Partie ab Mitte des zweiten D

urchgangs. Halle-Neustadt zog auf 26:18 davon (51. Minute). Der VfL gab zwar nicht auf und erreichte bis zum Schlusspfiff sogar noch eine leichte Ergebniskorrektur. Am verdienten 30:23-Sieg des Gastgebers, der wegen den Niederlagen der anderen Teams im Abstiegskampf der große Gewinner des Spieltags war, gab es nichts mehr zu rütteln.

Kein Vorwurf vom Trainer

„Kämpferisch kann ich meinem Team keinen Vorwurf machen“, gab der Waiblinger Coach Thomas Zeitz nach dem Spiel zu Protokoll. „Auch spielerisch war es ganz okay. Aber wir haben zu viele Chancen liegen lassen und nach dem 16:17-Anschlusstreffer nicht mehr nachlegen können.“

Auf der anderen Seite strahlte der natürlich glückliche SV-Trainer Jan-Henning Himborn über den wichtigen Sieg: „Ich bin stolz auf den Charakter des Teams“, sagte er. „Nach den Rückschlägen in den vergangenen Spielen und den drei Wochen Pause haben wir eine starke kollektive Leistung gezeigt vor unserem tollen Heimpublikum.“

SV Union Halle-Neustadt: Gudelji, Sieg, Lepschi; Woch (1), Fischer, Tietjen (4), Östlund (8), Woller, Mikkelsen (1), Röpcke (2), Reuthal (3), Lundstrom (1), Niewiadomska (9/2), Dierks (1), Strauchmann.

VfL Waiblingen: Zec, Meißner; Ehlert (6/1), Brand, Hammer (2), Hertha (4), Gisa (2), Jäger, Pollakowski (2/2), Herbst (2), Eckardt (5/1).