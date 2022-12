VfL-Handballerinnen setzen gegen HSG Bensheim auf den Geist von Dortmund

Keine Pause gibt’s für die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen: Am zweiten Weihnachtsfeiertag (15 Uhr) gastiert die HSG Bensheim/Auerbach in der Rundsporthalle. Das Team der ehemaligen Nationalspielerin Heike Ahlgrimm ist zwar etwas holprig in die Saison gestartet, unter normalen Umständen aber eine Nummer zu groß für den Aufsteiger. Der hat aus der jüngsten Niederlage in Dortmund neuen Mut geschöpft. „Wir versuchen, den Spirit aus diesem Spiel mitzunehmen“, sagt der Trainer Thomas Zeitz.

Mit 28:41 unterlag der VfL beim Deutschen Vizemeister Borussia Dortmund: Kann so ein Ergebnis neues Selbstvertrauen einflößen nach zuvor sieben – meist ebenfalls deutlichen – Niederlagen? Es braucht die Vorgeschichte dazu. Extrem viel Platz gab’s auf der Auswechselbank, mit nur acht Feldspielerinnen waren die Waiblingerinnen angereist. Die Krankheitswelle hatte sich zu einem Tsunami entwickelt. Mit Kimberly Gisa, Vivien Jäger und Caren Hammer fehlten sämtliche Spielerinnen, die für den Innenblock vorgesehen sind. Jäger und Gisa sind zudem am Kreis zu Hause, also trat der VfL ohne Kreisspielerin an.

Gedanken an eine Spielverlegung werden rasch verworfen

Nur kurz hatten die Verantwortlichen des VfL über eine Spielabsage nachgedacht, sagte der VfL-Trainer Thomas Zeitz bei der Pressekonferenz beim Sponsor Wohninvest vor dem Bensheim-Spiel. Ein Nachholspiel unter der Woche hätte wenig Sinn gemacht, weil der VfL berufstätige Spielerinnen im Kader hat. „Wir hätten womöglich nicht viel mehr Spielerinnen zur Verfügung gehabt.“

Angesichts dieser schwierigen Rahmenbedingungen präsentierte sich das junge Team – Vanessa Nagler war mit 25 Jahren die Älteste – erstaunlich gut und stellte mit 28 Treffern sogar einen Torrekord in dieser Saison auf. „Wir haben versucht, das als kleine Gruppe hinzukriegen“, so die Linksaußen Magdalena Probst. „Wir haben uns im Spiel immer kleine Ziele gesteckt und bis zum Schluss nicht nachgelassen.“

Dieser Kampfgeist hat natürlich auch dem Trainer gefallen, der „sehr stolz“ auf sein Team war. „Wir müssen versuchen, dieses Gefühl mit ins Spiel gegen Bensheim zu nehmen.“ Bis Montag dürfte Thomas Zeitz seinen Kader, bis auf Samira Brand, wieder beisammenhaben. Wobei die Frage sein wird, in welchem Fitnesszustand die wieder spielfähigen Frauen sein werden.

Auch in bester Verfassung geht der VfL, wie in jede Partie, als Außenseiter in die Partie. Zeitz hofft, dass mit dem Dortmund-Spiel der Knoten geplatzt ist und sein Team auch gegen Bensheim und in den darauffolgenden Spielen die nötige Konstanz über 60 Minuten hinweg zeigen wird. „Wir müssen weiter mutig bleiben“, so Magdalena Probst. „Wir haben nichts zu verlieren und werden irgendwann unsere Punkte holen.“

Der Vorjahreszehnte aus Bensheim hat sich in dieser Saison einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel gesetzt. Aktuell liegt er – noch – auf Kurs. Mit 6:10 Punkten dürfte das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm allerdings nicht ganz zufrieden sein. Am Mittwoch unterlag die HSG etwas überraschend mit 20:26 beim Drittletzten Sport-Union Neckarsulm.

Thomas Zeitz will sich aber nicht täuschen lassen. Sehr gut und mit erfahrenen Spielerinnen besetzt sei die HSG, unter anderem im Tor mit Helen van Beutelen, auf Rückraummitte mit Sarah van Gulik und Lisa Friedberger sowie auf Linksaußen mit Myrthe Schoenaker. Unter den drei Neuzugängen ist auch ein bekannter Name: Lucie-Marie Kretzschmar kommt vom Liga-Konkurrenten Sport-Union Neckarsulm. Sie ist die Tochter des ehemaligen Nationalspielers Stefan Kretzschmar.