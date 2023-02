VfL-Handballerinnen starten furchtlos, dann zeigt der Meister seine Klasse

20 Minuten ist das eigentlich ungleiche Duell der ersten Handball-Bundesliga der Frauen zwischen dem Tabellenletzten VfL Waiblingen und dem Deutschen Meister SG BBM Bietigheim ausgeglichen gewesen (11:13). Dann machte die Mannschaft von Trainer Markus Gaugisch ernst und demonstrierte vor 723 Zuschauern in der Waiblinger Rundsporthalle ihre Extraklasse. Am Ende stand der 44:23-Sieg (20:13) – und exakt dasselbe Resultat wie im Hinspiel.

Wenn der Bietigheimer Coach nach 158 Sekunden seine Spielerinnen in der Auszeit zur Besprechung bittet, dann muss etwas gewaltig schiefgelaufen sein. Die Waiblinger Fans rieben sich verwundert die Augen: Ihr Team startete furchtlos und konzentriert in die Partie gegen den aktuellen und höchstwahrscheinlich kommenden Meister und führte mit 3:1. Nachdem Mati Ehlert in der Abwehr den dritten Ball geklaut hatte, legte Rabea Pollakowski die Treffer zum 4:1 und 6:3 nach (8.).

9:9 nach einer Viertelstunde

Nach und nach indes fanden die Gäste ihre Spannung und legten mit sechs Toren in Folge zum 9:6 vor (13.). Dabei nutzte die SG die technischen Fehler des VfL eiskalt aus. Der ließ sich jedoch nicht entmutigen, Vivien Jäger glich nach einer Viertelstunde zum 9:9 aus. Sollten die Bietigheimerinnen nach dem Aus in der Champions League in der Vorwoche tatsächlich auch in der Liga schwächeln?

Die ersten leichten Zweifel wischte das Gaugisch-Team schnell vom Tisch. Lena Klingler traf während einer Zeitstrafe gegen Bietigheim zwar zum 11:13 ins leere Gästetor (20.), ehe der Meister endgültig ernst machte und mit einem 5:0-Lauf zum 18:11 (24.) die Verhältnisse geraderückte. Der VfL wehrte sich nach Kräften, so war der 13:20-Pausenrückstand noch im Rahmen.

Das Ziel für die zweiten 30 Minuten lautete: weiterhin mutig bleiben, die Fehlerquote reduzieren und sich nicht überrennen lassen. Dieser Plan indes ging nicht auf. Bietigheim kam konzentriert aus der Kabine zurück. Der VfL fand gegen die aggressive Deckung der Gäste im Sechs gegen sechs kaum in aussichtsreiche Abschlusspositionen. Und wenn, dann war die gute Torhüterin Gabriela Goncalves Dias Moreschi zur Stelle. Mit ihrem fünften Tor sorgte Kelly Dulfer beim 23:13 (35.) für die erste zweistellige Führung des Favoriten – und er ließ nicht nach.

Bietigheim legt einen Zahn zu

Nach dem 7:1-Lauf der SG zum 27:14 (38.) versuchte Thomas Zeitz, den Schwung des Gegners mit einer Auszeit zu bremsen und seine Spielerinnen neu zu sortieren. Die erreichten aber nicht mehr ihr Niveau der ersten 30 Minuten und hatten größte Mühe gegen die spielerisch und körperlich klar überlegenen Bietigheimerinnen.

Zehn Minuten vor dem Ende war die SG auf 34:18 enteilt. Zeitz ordnete nach einer Auszeit das Sieben gegen sechs an – in der Hoffnung, eine Lücke zu finden in der Deckung der Gäste. Das klappte hier und da, ging aber auch ebenso oft schief, weil sich der VfL zu viele technische Fehler erlaubte und Treffer ins leere Tor kassierte. Inger Smits knackte fünf Minuten vor Schluss die 40-Tore-Marke. Für den 23:44-Endstand und damit für dasselbe Ergebnis wie im Hinspiel sorgte die Ex-Bietigheimerin Magdalena Probst per Siebenmeter.

„Schade, dass die Differenz am Ende wieder so groß ist“, sagte der VfL-Trainer Thomas Zeitz kurz nach dem Spiel. „Aber Bietigheim ist ehrgeizig genug, so ein Spiel durchzuziehen. Das spricht für den Charakter der Mannschaft, die Markus Gaugisch geformt hat.“

Für den VfL Waiblingen geht’s am kommenden Samstag, 25. Februar (18 Uhr), bei der HSG Bad Wildungen weiter. Dann dürfte die erkrankte Kreisläuferin Kimberly Gisa wieder dabei sein. Und Vanessa Nagler, die gegen Bietigheim nach ihrer Daumenverletzung noch nicht eingriff, dürfte ein paar Einsatzminuten bekommen.

VfL Waiblingen: Zec, Meißner; Nagler, Probst (2/1), Ehlert (1), Klingler (2), Brand (1), Hammer (1), Hertha (2), Henkel (4), Jäger (2), Pollakowski (4/1), Herbst, Eckhardt (4).

SG BBM Bietigheim: Szikora, Dias Moreschi, Gassama Cissokho (2), Döll (3), Meyer (5), Inger Smits (7), Kündig (1), Kudlacz-Gloc, Naidzinavicius (5/4), Dulfer (7), Xenia Smits (2), Jensen Østergaard (4), Maidhof (3/1), Behrend (4), Malá (1).