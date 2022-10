VfL-Handballerinnen vor der Spielpause gegen das nächste Top-Team

Im letzten Spiel vor der fünfwöchigen Spielpause bekommen es die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen an diesem Samstag (18 Uhr) in der Waiblinger Rundsporthalle noch einmal mit einem dicken Brocken zu tun: Der verlustpunktfreie Thüringer HC ist wahrscheinlich, nach der Übermannschaft SG BBM Bietigheim, das stärkste Team der Liga.

Vier Spiele, null Punkte, dazu die jüngste 24:38-Niederlage im DHB-Pokal gegen die Sport-Union Neckarsulm: Auf den ersten Blick gibt’s ausreichend Gründe für die Verantwortlichen und Spielerinnen des VfL, zumindest ins Grübeln zu kommen. Davon indes ist der Liga-Novize weit entfernt. „Angesichts des schweren Auftaktprogramms und unserer Möglichkeiten ist es keine große Überraschung, dass wir so dastehen“, sagte der VfL-Trainer Thomas Zeitz bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Thüringer HC in den Räumen des Fellbacher Sponsors Wohninvest.

Fehler werden bitter bestraft

In den ersten Partien habe der VfL bereits den großen Unterschied zu spüren bekommen zwischen der ersten und zweiten Bundesliga. „Wenn du Phasen hast, in denen du unkonzentriert bist und Fehler machst, wird das meist bitter bestraft“, so Zeitz. Allerdings müsse realistisch eingeschätzt werden, wo der VfL herkomme. Andere Mannschaften hätten ganz andere Voraussetzungen. Beim Auswärtsspiel in Blomberg habe er sich die Halle angesehen. „Da gibt’s bald ein Entmüdungsbecken, jede Spielerin bekommt einen eigenen Schrank.“ Teams wie Blomberg hätten einen Etat von über einer Million Euro. Das sei ein riesiger Unterschied, deshalb müssten bei sämtlichen Bewertungen die Relationen berücksichtigt werden. „Mit unserem Etat kriegen wir von Bietigheim zweieinhalb Spielerinnen. Wir müssen weiter arbeiten und versuchen, uns kontinuierlich zu verbessern. “

Das Positive sehen und nicht hadern

Es sei wichtig, das Positive aus den bisherigen Spielen herauszuziehen und zu versuchen, mental ein bisschen stärker zu werden. „Wenn du im Kopf nicht frei bist und zu viele Gedanken hast, dann macht dich das langsam, da bist du nicht mehr handlungsschnell.“ Es müsse gemeinsam ein Weg gefunden werden zu analysieren, was bis jetzt passiert sei. Dann sei er sich sicher, dass sein Team die Leistung in den Spielen abrufe, in denen es darauf ankomme. „Von daher bin ich entspannt, wir machen unseren Job so gut es geht und ernten das, was wir gesät haben.“

Auch wenn aktuell noch keine Punkte auf dem Konto stünden, sei die Stimmung nach wie vor sehr gut im Team, sagt Thomas Zeitz. „Wir haben eine Mannschaft mit intelligenten jungen Frauen, jede kann die Situation richtig einschätzen, der Spirit ist gut, es wird nicht gehadert.“ Die Spielerinnen arbeiteten sehr gut im Training und zeigten große Bereitschaft. Klar sei natürlich auch, dass „im Unterbewusstsein etwas passiert“, wenn ein Team ein paarmal etwas auf den Hut bekomme.

Es ist wichtig, dass wir bei Stimmung bleiben

„Wir lassen uns nicht runterziehen von den Niederlagen“, sagte die Spielerin Vanessa Nagler. „Es war ja auch vieles dabei, was funktioniert hat. Wir schauen auch gar nicht so sehr auf die Gegner, sondern arbeiten an uns.“ Es sei völlig falsch, jetzt den Kopf hängenzulassen. Nach der EM-Pause folgten die Spiele, die im Kampf gegen den Abstieg entscheidend sein könnten. „Deshalb ist es wichtig, dass wir bei Stimmung bleiben. Ich denke, das bekommen wir bis jetzt ganz gut hin.“ Natürlich sei die Laune direkt nach einem verlorenen Spiel nicht die beste. „Aber spätestens dienstags stehen wir wieder in der Halle und haben Bock, uns weiterzuentwickeln.“

Die nächste Möglichkeit dazuzulernen haben die Waiblingerinnen an diesem Samstag (18 Uhr) gegen eine weitere Spitzenmannschaft. An den Thüringer HC hat der VfL ganz spezielle Erinnerungen: In der vergangenen Saison, als Zweitligist, verpasste der VfL in der letzten Sekunde aufgrund eines Siebenmetertreffers gegen ihn den Einzug ins Halbfinale des DHB-Pokals. „Das liegt uns schon noch ein bisschen im Magen“, sagt Zeitz. Fakt sei aber auch, dass nun ein anderer Gegner in der Rundsporthalle zu Gast sei. Der Waiblinger Coach sieht den THC als stärkstes Team nach Bietigheim in dieser Saison.

Drei Spielerinnen fallen aus

Der Blick auf die Tabelle bestätigt Zeitz’ Einschätzung: Sämtliche vier Spiele gewann das Team von Trainer Herbert Müller, das knappste Resultat war der Acht-Tore-Sieg (32:24) gegen Zwickau. Für Waiblingen eingeworfen haben sich die Thüringerinnen am Mittwoch mit dem 50:22 beim Zweitliga-Absteiger TV Aldekerk. „Wir erwarten einen Gegner, der Vollgas geben wird“, sagt Zeitz. Ziel sei, es einen Tick besser zu machen als in den Spielen davor. „Für uns geht’s darum zu sehen, ob wir uns ein bisschen in die richtige Richtung entwickeln. Es wäre schön, wenn wir mit einem guten Abschluss in die Pause gehen könnten.“ Ein bisschen aggressiver, mutiger und lockerer möchte er sein Team sehen – und eine Spur cleverer.

Der Kader wird unverändert bleiben. Nicht dabei sein werden die angeschlagenen Celina Meißner, Julia Herbst und Samira Brand.