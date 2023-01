VfL Waiblingen: Der Kampf der Handballerinnen bleibt bis zum Schluss erfolglos

Nichts zu holen gab es für die Bundesligahandballerinnen des VfL Waiblingen im Derby bei der TuS Metzingen. Der Tabellenletzte bekam am Albrand vor allem den starken Metzinger Rückraum und das Gegenstoßspiel nicht in den Griff und trat mit einer 24:38-Niederlage (12:20) die kurze Heimreise an.

Der VfL fand erneut nur schwer ins Spiel und lief durch das druckvollere Angriffsspiel des Gastgebers schon nach zwölf Minuten dem klaren 2:9-Rückstand hinterher. Danach zeigte auch die Waiblinger Offensive einige sehenswerte und erfolgreich abgeschlossene Aktionen. Doch die Abwehr blieb am Samstagabend die Achillesferse der Gäste. Nahezu jeder eigene Ballverlust wurde mit einem Gegentreffer der schnellen und im Abschluss konsequenteren Metzingerinnen beantwortet. Immerhin gelang es Waiblingen, bis zum Pausenpfiff den Abstand im Rahmen zu halten (20:12).

Ballverluste werden schnell bestraft

Zu einer Aufholjagd im zweiten Durchgang kam es jedoch nicht. Der VfL-Angriff ging zwar energischer in die sich durch die 5:1-Abwehr von Metzingen ergebenden Lücken am Kreis und kam vor allem durch Lara Eckhart und Emma Hertha zu mehr Torerfolgen. Doch der Gastgeber beantwortete vor gut 1000 Zuschauern in der Öschhalle auch weiterhin die Waiblinger Ballverluste mit schnellen Gegenstößen oder mit Toren von Lena Degenhardt aus dem stark besetzten Metzinger Rückraum.

VfL nutzt dreiwöchige Spielpause zur Vorbereitung auf Zwickau

Sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff war der Vorsprung des Gastgebers erstmals zweistellig (25:15). Auch zwei Auszeiten des Waiblinger Trainers Thomas Zeitz binnen sieben Minuten konnten den Angriffswirbel der „TuSsies“ nichtentscheidend stoppen. Siebeneinhalb Minuten vor dem Ende traf Maren Weigel zur höchsten Metzinger Führung in der Partie (35:20).

Trotz aussichtsloser Lage kämpfte der VfL bis zum Schlusspfiff, und Emma Hertha war es vorbehalten, den letzten Treffer im Spiel zum 24:38-Endstand aus Waiblinger Sicht zu setzen.

Nun steht erst einmal eine dreiwöchige Spielpause an, dann reist am 4. Februar zum letzten Vorrundenspiel der BSV Sachsen Zwickau nach Waiblingen an. Ein Gegner, den der VfL vor dem Saisonstart als Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt eingestuft hat. Mit zuletzt zwei Siegen in Folge hat sich Zwickau (7:17 Punkte) jedoch schon etwas deutlicher von den Waiblingerinnen (2:22) abgesetzt.

TuS Metzingen: Weiß, Schupbach, Nilsson; Godard (4), Balsam (4), Pandza (3), Tröster (1), Degenhardt (7), Rott (6/6), Juuhl Svensson (3), Erlingsdottir (3), Weigel (4), Hübner (1), Behnke, Nocun (1), Woth (1).

VfL Waiblingen: Wunsch, Meißner; Probst (2/1), Ehlert (1/1), Klingler (1), Brand (2), Hammer, Hertha (6), Gisa (2/1), Henkel (2), Jäger, Pollakowski (1), Herbst, Eckardt (7/3).