VfL Waiblingen geht nach gutem Start noch vor der Halbzeit unter

Auch aus Bad Wildungen kehrten die Erstligahandballerinnen des VfL Waiblingen mit einer klaren Niederlage zurück. Knapp zehn Minuten hielt der Tabellenletzte ordentlich mit, fand dann aber gegen die offensiv-aggressive HSG-Abwehr kaum noch Mittel. Bad Wildungen zog schon bis zum Pausenpfiff vom 5:4 zur vorentscheidenden 19:9-Führung davon.

Für die Waiblingerinnen war es erneut ein Spiel, das wie schon viele Partien zuvor nach ähnlichem Muster verlief. Der VfL zeigte in der Anfangsphase durchaus gute Ansätze und Ideen. Beim 3:3-Zwischenstand nach fünf Minuten deutete sich daher noch nicht an, dass der weitere Verlauf der ersten Halbzeit eine einseitige Angelegenheit für den Gegner werden sollte. Doch während Bad Wildungen immer besser ins Spiel fand, schmeckte dem VfL in der Folgezeit die offensive Abwehr der HSG gar nicht. Immer wieder rannten sich die Waiblinger Angreiferinnen daran fest. Zudem hatte der VfL auch noch mit einigen Holztreffern Pech.

HSG war nicht mehr aufzuhalten

Bis zum 5:4 nach etwas mehr als neun Minuten blieb Waiblingen noch dran, hatte dann aber dem Sturmlauf des Gastgebers nichts mehr entgegenzusetzen. Der VfL-Trainer Thomas Zeitz versuchte, den Lauf der „Vipers“ mit gleich zwei Auszeiten im ersten Durchgang und mit mehreren Auswechslungen zu stoppen. Jedoch vergeblich. Die HSG war nicht mehr aufzuhalten und zog Tor um Tor davon. 6:17 lautete nach 26 Minuten der deprimierende Zwischenstand aus Waiblinger Sicht, zur Halbzeit war die Begegnung längst für Bad Wildungen entschieden.

Kampfgeist gezeigt

Ein Lichtblick für die kommenden Aufgaben der Waiblingerinnen war wenigstens der zweite Durchgang. Denn nachdem der Gastgeber auf 25:12 erhöhte und sich für den VfL ein Debakel anbahnte, zeigte der VfL trotz aussichtsloser Lage seinen Kampfgeist. Natürlich musste die HSG nicht mehr Vollgas geben, dennoch durfte das Waiblinger Team sich noch über einige gelungene Aktionen und Torabschlüsse freuen. Immerhin verkürzte der VfL nochmals auf neun Tore Differenz (28:19 /47. Minute) - Grund genug für die HSG-Trainerin Tessa Bremmer, eine Auszeit zu nehmen. Der Gastgeber fuhr danach auch die Konzentration wieder hoch und kam am Ende zum ungefährdeten 35:23-Sieg.

HSG Bad Wildungen: Schutrups, Brütsch; Ingenpas (7), Gajewski, Nieuwenweg (2), Ruwe (4/2), Hampel (5/4), Scheib (4), Blase (1), Symanzik (3), Osswal (6), Heusdens, Pallas (1), Huhnstock (2), Marie Merck.

VfL Waiblingen: Zec, Meißner; Nagler, Probst (5/4), Ehlert (1), Klingler (2), Brand (1), Hammer, Hertha (3), Gisa, Henke, Jäger, Pollakowski (2) Herbst (4), Eckardt (5/1).