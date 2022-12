VfL Waiblingen: Handballerinnen schrammen an den ersten Punkten vorbei

Jede Menge enttäuschte Gesichter hat es zu sehen gegeben am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Waiblinger Rundsporthalle. Bei der 28:32-Niederlage (19:18) vor 500 Zuschauern lieferten die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen der favorisierten HSG Bensheim/Auerbach einen großen Kampf und verpassten die ersten Punkte in dieser Saison um Haaresbreite. In der Schlussphase waren ein bisschen zu viel Hektik und eine große Portion Pech für die neunte Niederlage des VfL im neunten Spiel verantwortlich. Dass der Aufsteiger ein klasse Spiel zeigte, war ein schwacher Trost.

Der Waiblinger Trainer Thomas Zeitz war nach der Schlusssirene ziemlich bedient. Über 60 Minuten hinweg war sein Team den Gästen ebenbürtig, und doch stand der Liga-Neuling wieder mit leeren Händen da. Entsprechend groß war der Frust bei den Verantwortlichen und Spielerinnen.

Überragende Lisa Friedberger

Fünf Minuten und 18 Sekunden vor dem Ende ereignete sich die vielleicht entscheidende Szene des Spiels: Mit 27:28 lag der VfL im Hintertreffen, dann schickten die bis dahin guten Schiedsrichterinnen Rosana Sug und Sophia Janz die Waiblingerin Vanessa Nagler für zwei Minuten auf die Strafbank – eine zu harte Entscheidung nach dem Geschmack des VfL. Die überragende Bensheimerin und zehnfache Torschützin Lisa Friedberger scheiterte zwar per Siebenmeter an der VfL-Keeperin Celina Meißner. Nach einem Fehlpass des VfL im folgenden Angriff traf Elisa Stuttfeld zum 27:29 ins verwaiste Waiblinger Tor, dann geriet der VfL ins Zeitspiel und Leonie Kockel traf zum 27:30. Nach einem weiteren technischen Fehler des VfL machte die starke Dionne Visser mit dem 27:31 alles klar.

Der VfL hatte sich im Vorfeld etwas ausrechnet. Erstens, weil nach überstandener Grippewelle alle Spielerinnen bis auf Julia Herbst wieder an Bord waren. Zweitens, weil sich die HSG Bensheim/Auerbach bei ihrer jüngsten 20:26-Pleite in Neckarsulm alles andere als gut präsentiert hatte. Drittens hatte der VfL mit seinem erfrischenden Auftritt in Dortmund Mut gefasst.

Halbzeitführung für den VfL

Der VfL überraschte seinen Gegner zu Beginn mit einer taktischen Variante in der Abwehr: Vanessa Nagler agierte offensiver und versuchte, die Kreise der Bensheimerin Sarah van Gulik zu stören. Die Gäste wirkten verunsichert, und der VfL legte einen flotten Auftritt aufs Parkett. Caren Hammer brachte ihr Team nach sieben Minuten mit 6:4 in Führung. Fortan verteidigte der VfL im Positionsangriff gegen die HSG ordentlich, hatte aber ein paar Probleme im Rückzug. So schnappte sich der Gast mit einem 5:1-Lauf die 12:9-Führung (16.).

Das Heimteam rannte hernach zunächst dem Rückstand hinterher, ließ sich aber nicht abschütteln und hatte im Angriff einige gelungene Aktionen zu bieten. Verdienter Lohn war der 15:15-Ausgleich durch den fünften Treffer der im ersten Spíelabschnitt starken Emma Hertha (25.). Lisa Eckhardt sorgte per Schlagwurf für die 19:18-Pausenführung des VfL.

Die erfolgreichste Torschützin des Aufsteigers an diesem Tag, Rabea Pollakowski, legte zweimal einen Treffer drauf. Dann vergaben die Waiblingerinnen gleich dreimal die Drei-Tore-Führung. Dennoch hatten sie beim 24:22 (44.) gute Karten, die Gäste nervös zu machen. Die Defensive um den überragenden Mittelblock Caren Hammer/Vivien Jäger zermürbte die HSG-Angreiferinnen nach und nach. Doch ausgerechnet jetzt unterliefen dem VfL Waiblingen vorne ein paar leichte Fehler, zudem scheiterte er vermehrt an der Gästetorhüterin Vanessa Fehr. Mit einem 6:2-Lauf binnen acht Minuten drehte Bensheim die Partie zum 28:26 (52.). Am Ende fehlten dem VfL die Ruhe und das Quäntchen Glück, um die ersten Punkte in der ersten Liga einzufahren.

VfL Waiblingen: Zec, Meißner, Wunsch; Nagler (2/1), Ehlert, Klingler, Brand (4), Hammer (2), Hertha (6), Gisa, Henkel (3), Jäger, Pollakowski (9/3), Eckhardt (2).

HSG Bensheim/Auerbach: Fehr, van Beurden; Berger (1), Kockel (3), Heider (2), Schoenaker, Stuttfeld (1), Soffel, Agwunedu (1), Friedberger (10/5), van Gulik (1), Orth (2), Kretzschmar (3), Ewald, Holste, Visser (8).