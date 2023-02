VfL Waiblingen: Handballerinnen verpassen ersten Heimpunkt hauchdünn

Einen weiteren bitteren Abend haben die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen vor 540 Zuschauern in der Rundsporthalle erlebt. Nicht indes, weil sie eine deutliche Niederlage hinnehmen mussten. Beim knappen 26:27 (9:14) gegen den BSV Sachsen Zwickau verpasste der VfL nach einer klaren Leistungssteigerung und Aufholjagd im zweiten Spielabschnitt den ersten Heimpunkt.

Mit der zwölften Niederlage im 13. Spiel beendete der Aufsteiger damit die Hinrunde, und die Chancen auf den Ligaverbleib schwinden für den Tabellenletzten natürlich zusehends. Durch den Sieg des Vorletzten Sport-Union Neckarsulm, nächster Gegner des VfL am kommenden Samstag (18 Uhr), gegen den SV Union Halle-Neustadt vergrößerte sich der Rückstand auf den Relegationsplatz auf vier Punkte.

Es gäbe also ausreichend Gründe für die Waiblingerinnen, die Köpfe hängen zu lassen. Davon jedoch sind sie weit entfernt – und ihr Trainer ebenso. „Die Mannschaft hat wieder einmal gezeigt, dass sie noch lebt und funktioniert“, sagte Thomas Zeitz kurz nach dem Schlusspfiff.

13 Fehlwürfe und acht technische Fehler

Richtig funktioniert indes haben die Waiblingerinnen, bei denen die angeschlagene Vanessa Nagler (Kapselverletzung am Daumen) nicht zum Einsatz kam, erst in den zweiten 30 Minuten. Im ersten Spielabschnitt standen sie sich wieder einmal häufig selbst im Weg. Nach zehn Minuten stand’s in einem von vielen einfachen Fehlern geprägten Spiel 3:3. Die Gäste leisteten sich davon ein paar weniger, was ihnen nach einer Viertelstunde die 6:4-Führung bescherte und den VfL zur Auszeit zwang.

In die Gänge indes kam das Heimteam auch danach nicht, die keineswegs überzeugenden Zwickauerinnen zogen auf 10:5 (20.) und 12:7 (25.) davon. Der VfL hatte Mühe, im Positionsspiel in gute Abschlusspositionen zu kommen. Er verballerte reihenweise beste Gelegenheiten, unter anderem zwei Siebenmeter, und leistete sich zu viele technische Fehler. Hinzu kam eine vierminütige Unterzahl. Zur Halbzeit standen 13 Fehlwürfe und acht technische Fehler in der Bilanz des VfL Waiblingen. So gingen die Gäste, ohne zu überzeugen, mit der 14:9-Führung in die Pause.

Zwickau legte gleich nach zum 15:9 in Person der überragenden Simona Madjovska. Die nordmazedonische Nationalspielerin zog nicht nur die Fäden, sie fand in Zeitnot auch immer wieder mit gutem Auge eine Lücke in der Waiblinger Defensive. Gegen Madjovska und die ebenfalls sehr starke Linkshänderin Anna Frankova war offensichtlich kein Kraut gewachsen.

VfL steckt nicht auf

Vorzeitig aufzustecken war jedoch keine Option für den VfL. Der Trainer Thomas Zeitz sprach seinen Spielerinnen immer wieder Mut zu („weiter, weiter“) – und tatsächlich fand der Aufsteiger mit großem Kämpferherzen zurück ins Spiel. Die Defensive packte energischer zu. Auch im Angriff lief’s viel flüssiger, das Kreisspiel funktionierte plötzlich und die Fehlerquote war deutlich geringer. Mit mutigen Eins-gegen-eins-Aktionen ging die Kapitänin Caren Hammer voran, mit fünf Toren war sie am Ende die erfolgreichste Waiblinger Werferin.

Sehr gut ins Spiel fand auch die eingewechselte Lena Klingler. Es dauerte jedoch noch eine Weile, bis der VfL seinem Gegner so richtig auf die Pelle rückte. Beim 18:21 (46.) durch Lara Eckhardt hatte sich Waiblingen auf drei Tore herangepirscht, Zwickau wurde nervös. Mit einem 6:2-Lauf verkürzte der VfL in der 48. Minute auf 20:22. Der BSV indes konnte sich auf Madjovska verlassen, die den VfL zunächst auf Distanz hielt.

Nach dem 24:26 durch Vivien Jäger (54.) leistete sich der VfL ein Stürmerfoul und zwei Fehlpässe. Sechs Minuten vor dem Ende schien die Partie beim 24:27 entschieden, doch Zwickau wackelte doch noch einmal. Magdalena Probst und Caren Hammer trafen zum 26:27. Nach einem Schrittfehler der Gäste blieben dem VfL nach einer Auszeit noch 22 Sekunden zum Ausgleich. In eine aussichtsreiche Abschlussposition allerdings kam er nicht mehr und verpasste den verdienten Punkt.

Weiter geht’s für den VfL am kommenden Samstag, 11. Februar (18 Uhr), mit dem Kellerduell beim Vorletzten Sport-Union Neckarsulm.

VfL Waiblingen: Zec, Meißner; Nagler, Probst (4/3), Ehlert (1), Klingler (3), Brand (2), Hammer (5), Hertha (2), Gisa, Henkel (1), Jäger (3), Pollakowski (1), Herbst (1), Eckhardt (3).

BSV Sachsen Zwickau: Kurzke, Silseth; Jakobsen van Stam (2), Magnusdottir (3), Peter, Hrvatin (4/2), Buhl, Nilsson (1), Madjovska (9), Walkowiak, Pester (1), Wolf, Frankova (7), Ertl, Nagy.