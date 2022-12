VfL-Waiblingen muss sich neu aufstellen: Auch Sportkoordinator Fabian König geht

Die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen werden sich zur neuen Saison 2023/24 im Trainer- und Betreuerstab teilweise neu aufstellen müssen: Außer Trainer Thomas Zeitz wird auch der Sportkoordinator Fabian König den VfL verlassen – aus beruflichen Gründen und weil der Weg des Vereins nicht klar erkennbar sei, wie er sagt. Zudem wird der Torwarttrainer Hartmut Hammer beim VfL am Saisonende aufhören.

Nadir Arif lockt König zum VfL

Der gebürtige Reutlinger Fabian König wohnt in Eningen unter Achalm und arbeitet am Stuttgarter Flughafen als Fachinformatiker für Systemintegration. Von 2014 bis 2016 war er Torwarttrainer bei den Frauen der TSG Ketsch und pendelte in die Kurpfalz. Näher an der Heimat war König in den folgenden beiden Spielzeiten, als er bei der TG Nürtingen als Co- und Torwarttrainer angestellt war. Von 2017 bis 2018 war der 31-Jährige beim Frauen-Drittligisten SG BBM Bietigheim II für die Torhüterinnen verantwortlich.

2018 lockte Nadir Arif Fabian König zum VfL Waiblingen. Zunächst war er nur für die Torhüterinnen verantwortlich. Nachdem der ehemalige Torhüter Hartmut Hammer ins Team mit eingestiegen war, übernahm König beim VfL Waiblingen zusätzlich organisatorische Aufgaben.

Vielfältige Aufgaben in Waiblingen

Als Sportkoordinator sind Königs Aufgaben beim VfL vielfältig: Er hält Kontakt mit der Handball-Bundesliga HBF, kümmert sich um Passanträge oder Spielverlegungen. König ist Ansprechpartner für die Ausstatter Kempa und Sport Schwab. Er plant mit Trainer Thomas Zeitz die Auswärtsfahrten und Hotelübernachtungen. Seit einer Weile kümmert sich der 31-Jährige auch um Produkt-Kooperation/Sponsoring.

Rund 15 Stunden in der Woche, schätzt König, sei er mit diesen Aufgaben beschäftigt. In der nächsten Saison indes müsse er seinen Aufwand für den Handball reduzieren: Beim Flughafen übernimmt er vom 1. März an eine andere Aufgabe, die ihn zeitlich stärker einspanne. Von seinem Wohnort in Eningen bis zum Training nach Waiblingen braucht er eine Stunde, vom Flughafen in Echterdingen – je nach Verkehrslage – eine halbe bis über eine Stunde.

Sportlich läuft beim VfL Waiblingen nicht alles nach Königs Geschmack. „Ich habe das Gefühl, dass der Frauenhandball nicht so gefördert wird, wie wir uns das vorstellen“, sagt er. „Wenn die sportliche Perspektive fehlt, lohnt sich der Aufwand für mich nicht mehr.“ Es sei für ihn nicht zu erkennen, „wo der Weg des Vereins in den nächsten Jahren hingehen soll“. Wobei die Zusammenarbeit mit dem Frauen-Vorstand Peter Müller, Thomas Zeitz und dem Torwarttrainer Hartmut Hammer vorbildlich sei.

Noch keine Entscheidung gefallen

Fabian König wird weiter im Handball unterwegs sein – in deutlich verringertem Umfang, aber auf jeden Fall im Großraum Stuttgart. Es gebe einige Optionen im Männer- und Frauenbereich, in unterschiedlichen Funktionen. Selbst aus der Schweiz und Österreich hätten ihm Angebote vorgelegen. „Ein hauptamtlicher Job ist mir aber zu unsicher.“ Noch habe er sich nicht entschieden.

Sein Amt als Torwarttrainer niederlegen wird Hartmut Hammer. Der frühere Torhüter kam mit der Gründung der FSG Waiblingen/Korb zusammen mit Trainer Jürgen Krause nach Waiblingen und verließ den Verein mit der Entlassung von Krause. Zum 1. Juli 2020, mit dem Vertragsbeginn von Trainer Thomas Zeitz, war Hartmut Hammer zurückgekehrt.