VfL Waiblingen nach fünf Spielen ohne Punkt, aber mit Zuversicht

Nach fünf Spieltagen in der ersten Handball-Bundesliga der Frauen ist der VfL Waiblingen als einziges Team noch ohne Punkt und Tabellenschlusslicht. Die Alarmglocken läuten beim Aufsteiger nach der 22:30-Niederlage (8:14) gegen den Thüringer HC allerdings nicht – im Gegenteil: Das Auftreten gegen den Spitzenreiter lässt den Trainer Thomas Zeitz und seine Spielerinnen mit einem guten Gefühl in die fünfwöchige Spielpause gehen.

Wenn der THC-Trainer Herbert Müller kopfschüttelnd am Spielfeldrand steht und in den Auszeiten deutliche Worte an seine Spielerinnen richtet, dann kann das durchaus als Kompliment für den Gegner ausgelegt werden. Der Tabellenführer aus Thüringen lief zwar nie Gefahr, in Waiblingen seinen ersten Punkt in dieser Saison abzugeben, doch der Außenseiter hielt mit einem mutigen Auftritt so gut es ging dagegen.

Thomas Zeitz zufrieden

Entsprechend zufrieden zeigte sich nach dem Spiel der Waiblinger Trainer. „Für mich und die Spielerinnen fühlt sich diese Niederlage viel besser an als die zuvor“, sagte Thomas Zeitz. „Wir hatten zwar wieder viele Fehlwürfe, aber auch richtig gute Momente.“ Die Art und Weise, wie sich sein Team präsentiert habe, mache Mut für die weitere Saison. Die geht für den VfL nach der EM-Pause mit Spielen gegen nicht ganz so starke Teams erst richtig los.

Thomas Zeitz musste erneut auf die angeschlagenen Celina Meißner, Julia Herbst und Samira Brand verzichten. Und wie in den beiden jüngsten Heimspielen gegen Neckarsulm und Bad Wildungen kam der VfL schlecht in die Partie. Er nahm sich unvorbereitete Abschlüsse, zudem fehlte die Ballkontrolle. Nach sieben Fehlwürfen und vier technischen Fehlern sah sich das Heimteam mit 2:7 im Hintertreffen.

Branka Zec rettet VfL

Die Waiblingerinnen mussten sich bei ihrer Torhüterin Branka Zec bedanken, dass sie nicht noch weiter ins Hintertreffen gerieten. Die 35-Jährige zeigte über 60 Minuten hinweg eine starke Leistung mit 15 Paraden und einer Fangquote von 35 Prozent. Noch besser indes präsentierte sich Zecs Gegenüber: Nicole Roth hielt 56 (!) Prozent der Würfe, die auf ihren Kasten kamen. Auch wenn der VfL an der Thüringer Keeperin schier verzweifelte und im Positionsangriff Probleme hatte: Er gab nie auf. Die Abwehr um die Kapitänin Caren Hammer kämpfte verbissen und provozierte Fehler des Tabellenführers. Waiblingen arbeitete sich zum 6:10 heran (20.) – und verpasste ein besseres Halbzeitergebnis (8:14) durch eine Reihe von Fehlwürfen.

Waiblingerinnen kämpfen weiter

So ging’s in den zweiten 30 Minuten zunächst weiter: Mit leichten Fehlern luden die Waiblingerinnen den Gegner immer wieder zu Toren über die erste und zweite Welle ein – häufig über die abschlussstarke Nationalspielerin Johanna Stockschläder. Beim 11:21 (43.) steuerte der Aufsteiger einer weiteren hohen Niederlage entgegen.

Doch der VfL ergab sich nicht seinem Schicksal – im Gegenteil. Er setzte das eine oder andere spielerische Zeichen. Acht Minuten vor dem Ende hatten die Waiblingerinnen den Zehn-Tore-Rückstand beim 19:24 halbiert. Das von Zeitz angeordnete Sieben gegen sechs stellte den Thüringer HC immer wieder vor Probleme – auch wenn der verdiente Sieg der Gäste nicht mehr in Gefahr geriet und beim 30:22 standesgemäß ausfiel.

Der Neuling musste sich aber nicht grämen. „Das war wieder ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Thomas Zeitz.

VfL Waiblingen: Zec, Wunsch; Nagler (5/1), Probst, Ehlert (2), Klingler (1), Hammer (3), Hertha (1), Gisa (1), Henkel (2), Jäger (1), Pollakowski (2), Eckhardt (4).

Thüringer HC: Kuske, Schjött (1), Roth; Lundgreen (2), Frey (4), Hendrikse, Tanabe (2), Zachova (1), Hilby (1), Ronningen (3), Holmberg (1), Niederwieser, Stockschläder (7), Lott (6), Reichert, Rode (2).