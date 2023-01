Viertelfinale der Handball-WM: Wo wird Deutschland vs. Frankreich übertragen?

Die Deutsche Handball-Nationalmannschaft hat es in die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft 2023 geschafft. Im Viertelfinale spielt das DHB-Team gegen Frankreich. Welcher TV-Sender die Partie am Mittwoch (25.01.) überträgt und wie es nach der Begegnung weitergeht.

Viertelfinale der Handball-WM: Das ist der Spielplan

Vor- und Hauptrunde des WM-Turniers hat die Mannschaft um Bundestrainer Alfred Gislason in Kattowitz bestritten. Auch das Viertelfinal-Spiel gegen Frankreich wird in Polen ausgetragen - allerdings in Danzig.

Anwurf der Partie ist am Mittwochabend (25.01.) um 20.30 Uhr. Das ZDF überträgt live ab 20.15 Uhr. Der Sender zeigt die WM-Spiele mit deutscher Beteiligung im Wechsel mit der ARD.

Das sind die weiteren Viertelfinal-Begegnungen am Mittwoch:

18 Uhr: Norwegen gegen Spanien

18 Uhr: Dänemark gegen Ungarn

20.30 Uhr: Schweden gegen Ägypten

Sieg oder Niederlage im Viertelfinale? So geht's weiter

Nach der Niederlage im letzten Hauptrunden-Spiel gegen Norwegen wartet mit Frankreich nun ein weiteres Top-Team auf die deutsche Mannschaft. "Das ist aus meiner Sicht der schwerstmögliche Gegner. Die sind super besetzt, gerade in der Breite überragend besetzt", wird Bundestrainer Alfred Gisalson von der Deutschen Presseagentur (dpa) zitiert.

Mit einem Sieg gegen Frankreich würde Deutschland ins WM-Halbfinale einziehen. Beide Halbfinal-Partien sind auf Freitag (27.01.) terminiert. Anwurfzeiten sind 18 Uhr und 20.30 Uhr. Verliert Deutschland gegen Frankreich, spielt die DHB-Auswahl gegen die anderen Viertelfinal-Verlierer die Plätze 5 bis 8 aus. Start dieser Spiele ist ebenfalls am Freitag.

Sonntag (29.01.) ist dann der letzte Tag der diesjährigen Handball-WM. Auf dem Plan stehen das Finale und die Spiele um Platz 3, 5 und 7. Das Finale wird um 20.30 Uhr entweder bei Eurosport zu sehen sein, oder - wenn die deutsche Mannschaft den Einzug ins Endspiel schafft - bei ARD oder ZDF übertragen.

Wann kommt es zu Verlängerung und Siebenmeter-Werfen?

Für alle Spiele in der K.o.-Phase dieser WM gilt: Steht es nach der regulären Spielzeit untenschieden, gibt es Verlängerung, also zweimal fünf Minuten obendrauf. Ist die Partie dann noch immer nicht entschieden, folgen weitere zweimal fünf Minuten Verlängerung. Steht auch dann noch kein Sieger fest, müssen die Mannschaften im Siebenmeter-Werfen gegeneinander antreten.