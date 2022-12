Von Schwaikheim nach Schweden: Lea Grubers Handball-Abenteuer in Kristianstad

Bei ihrem Heimatbesuch im Remstal über die Weihnachtsfeiertage wird Lea Gruber einiges zu erzählen haben. Nach ihrem Wechsel vom Handball-Erstligisten SV Union Halle-Neustadt trägt die Ex-Spielerin des VfL Waiblingen seit dieser Saison das Trikot des schwedischen Erstligisten Kristianstad HK – allerdings vorerst nur auf dem Teamfoto. Am Ende der vergangenen Saison zog sich die 25-Jährige einen Kreuzbandriss zu und schuftet in der Reha für ihr Comeback.

ABBA, Ikea, Volvo, Zlatan Ibrahimovic und natürlich Kommissar Wallander: Die Schweden haben einige Exportschlager zu bieten. Ein bisschen was von einem Krimi hat auch die Geschichte, die sich Ende April/Anfang Mai zwischen Halle an der Saale und Kristianstad in Südschweden abspielte. Jedenfalls war’s Lea Gruber ziemlich mulmig. Mit ein bisschen Pech hätte sie den Plan, den sie gemeinsam mit ihrem Freund Chris Heyer ausgetüftelt hatte, zurück in die Schublade stecken können.

Wechsel im Doppelpack

Zusammen wollte das Handball-Pärchen in Schweden sein Glück suchen und im Doppelpack in die erste und zweite Liga wechseln. Lea zu Kristianstad HK, Chris zu Vinslövs HK. Während Lea Gruber schon länger ein Angebot vorliegen hatte und nur noch den Vertrag hätte unterschreiben müssen, musste Chris Heyer noch ein Probetraining absolvieren. „Bevor die Sache für Chris nicht klar war, wollte ich nicht zusagen“, sagt Lea Gruber.

Am Montag, 2. Mai, flog ihr Freund zum Vorspielen nach Schweden – und hätte sich die Reise, wenn es dumm gelaufen wäre, sparen können. Am Samstag zuvor hatte sich Lea Gruber in einem ihrer letzten Auftritte für den SV Union Halle-Neustadt gegen Neckarsulm verletzt. Die MRT am Montag bestätigte die schlimmsten Befürchtungen: Kreuzbandriss.

„Wir wussten nicht, was wir machen sollten, und haben erst mal meinen Berater gefragt, ob das jetzt alles noch Sinn macht“, so Gruber. Tat es, weil die Schweden ein großes Herz bewiesen und der Rückraumspielerin trotzdem einen Zweijahresvertrag anboten. Auch Vinslövs fand Gefallen an Chris Heyer, so stand dem Abenteuer nichts mehr im Wege. „Chris spielt schon fleißig“, sagt Gruber. Und zwar mit einem ziemlich berühmten Mann an seiner Seite: Der 136-fache schwedische Nationalspieler Dalibor Doder, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2012 in London, trug von 2010 bis 2019 das Trikot des deutschen Bundesligisten GWD Minden. 2019 zog’s den Spielmacher zurück in die Heimat.

In jenem Jahr wechselte Gruber vom VfL Waiblingen zum SV Union Halle-Neustadt, damals spielten beide Clubs noch in der zweiten Liga. Nach ihrem Studium in Schwäbisch Gmünd (Bachelor in Grafik-Design) wollte Gruber in Halle ihren Master machen. Dazu kam’s aber nicht, stattdessen begann sie in einer Agentur halbtags zu arbeiten. „Ich bereue das nicht“, sagt sie. Sie habe gemerkt, dass ihr Berufserfahrung mehr bringe als der Master. „Mal sehen, vielleicht hole ich das irgendwann nach“, sagt sie und lacht.

Favorit Skandinavien

Zunächst indes ist sie dabei, ein anderes Versäumnis nachzuholen: ein fremdes Land kennenzulernen. „Viele meiner Freundinnen und Freunde sind nach dem Abitur gereist oder haben während des Studiums ein Auslandssemester eingelegt.“ Sie selbst sei wegen des Handballs in der Heimat geblieben. Nach drei Jahren in Halle „habe ich mir gedacht, so schlecht spiele ich nicht Handball, wieso soll ich nicht beides miteinander verbinden?“ Ihren Wunsch habe sie in Halle früh kommuniziert, ihr Berater sondierte den Markt. Skandinavien stand ganz oben auf Lea Grubers Wunschliste. Dänemark, Schweden oder Norwegen. Zum einen, weil dort guter Handball gespielt wird. Zum anderen, weil sie in der Jugend häufig mit ihren Eltern in Dänemark im Urlaub war. „Das hat mir sehr gut gefallen, die Landschaft ist super und die Leute waren nett.“

Aktuell hat die 25-Jährige – aufgrund ihrer Verletzung gezwungenermaßen – ein bisschen mehr Zeit, sich Dingen außerhalb des Handballs zu widmen. Wobei: Langeweile ist nicht angesagt, der Tag ist ausgefüllt. Lea Gruber büffelt eifrig Schwedisch („es läuft ganz gut“), zudem arbeitet sie weiterhin halbtags. Und solange sie nicht selbst auf dem Spielfeld stehen kann, trainiert sie die weibliche B-Jugend ihres Vereins.

Und schließlich nimmt die Reha einen großen Raum ein. „Die war hier zu Beginn etwas holprig“, sagt sie. Anders als in Deutschland müssten die verletzten Spielerinnen und Spieler viel Eigeninitiative aufbringen – was für Lea Gruber kein allzu großes Problem ist. Schließlich kennt sie sich bestens aus mit Kreuzbandrissen. Es ist bereits der dritte. Zum ersten Mal erwischt hat es sie in der B-Jugend, dann beim SC Korb. „Jetzt hatte ich sieben Jahre Ruhe, alles war super mit den Knien.“ Was nicht heißt, dass die schweren Verletzungen keine Spuren hinterlassen haben. Sie habe fast vergessen, wie stressig die Arbeit in der Reha sei. „Für den Kopf ist das schon sehr schwierig. Ich denke, es ist das letzte Mal, dass ich das mitmache.“

Am Donnerstag fliegt Lea Gruber für einen Funktions- und Belastungstest zurück nach Halle. Wenn alles gut läuft, steht dem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining nichts mehr im Weg. Noch ohne Körperkontakt freilich. Das Comeback ist fürs Frühjahr angepeilt. Ein Spiel oder zwei Spiele würde sie gerne noch machen – „auch, um ein gutes Gefühl zu bekommen“.

Es ist allerdings auch nicht ausgeschlossen, dass Lea Gruber in dieser Saison kein Spiel mehr machen wird. Das hängt davon ab, wie gut ihr Club abschneidet. Für die Mannschaften, die im Mittelfeld landen, geht’s weder mit der Aufstiegs- noch mit der Abstiegsrunde weiter. Für sie ist die Saison zu Ende.

Darüber indes macht sich Lea Gruber derzeit weniger Gedanken. Nun freut sie sich auf ein paar Tage Urlaub in der Heimat über die Feiertage – und natürlich auf den harten Kern ihrer ehemaligen Mannschaftskolleginnen in Korb und Waiblingen. „Wenn ich daheim bin, treffen wir uns immer.“ Ein großes Hallo gab’s beim Heimspiel des VfL Waiblingen gegen den Thüringer HC vor der EM-Pause. Da musste Lea Gruber ihre alten Weggefährtinnen und Freundinnen Vanessa Nagler und Caren Hammer trösten und aufbauen. „Es fehlt eben noch die Erfahrung“, sagt Lea Gruber. „Aber die Mannschaften, gegen die der VfL die nötigen Punkte holen kann, kommen noch.“

Die Wahl-Schwedin drückt jedenfalls fest die Daumen, dass ihr Ex-Club den Ligaverbleib schafft. Wer weiß, wohin es Lea Gruber nach ihrem Abenteuer hinziehen wird. Nächstes Ziel sei, wieder das Niveau vor der Verletzung zu erreichen. Langfristige Pläne habe sie nicht – aber ein gutes Gefühl. „Ich denke, dass ich immer nach Hause kommen kann“, sagt sie und grinst. „Und ich bin ja mit dem VfL Waiblingen im Guten auseinandergegangen.“