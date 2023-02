Vor Verfolgerduell: Schmidt sieht FCH nicht auf Augenhöhe

Heidenheim (dpa/lsw) - Obwohl den 1. FC Heidenheim und den Hamburger SV in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga nur ein Platz trennt, sieht FCH-Trainer Frank Schmidt seine Mannschaft nicht auf Augenhöhe mit dem Gegner. «Der HSV hat eine ganz andere Zielsetzung. Ich habe gelesen, dass sie in Hamburg im Schnitt mehr Zuschauer haben als wir Einwohner», sagte Schmidt vor dem Spiel am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1).

«Es ist etwas Außergewöhnliches, dass wir auf dem dritten Platz stehen. 15 Mannschaften liegen hinter uns, das ist das Besondere», betonte Schmidt am Freitag. Zum ersten Mal in dieser Saison wird das Heidenheimer Stadion mit 15.000 Zuschauern ausverkauft sein.

In personeller Hinsicht ist der zuletzt erkrankt fehlende Marnon Busch wieder eine Option für die Startelf. Der langzeitverletzte Adrian Beck fehlt weiterhin und auch Eigengewächs Mert Arslan muss pausieren.

Schmidt geht davon aus, dass die Hamburger mehr Ballbesitz haben werden. Der Coach selbst hofft, dass seine Mannschaft mithilfe des Umschaltspiels zu gefährlichen Aktionen kommen kann.