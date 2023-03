Waiblinger Handballer mit zwei Punkten Polster, TVB II rutscht ab

(pm/twa). Die Handballer des VfL Waiblingen haben nach wie vor beste Chancen auf den Aufstieg in die dritte Liga. Sie bezwangen den TSV Wolfschlugen mit 34:29 und haben nun als Tabellenzweiter zwei Punkte Vorsprung vor dem neuen Dritten, die TSG Söflingen. Die Söflinger besiegten den TV Bittenfeld II mit 36:31 und versetzten den Bittenfeldern einen weiteren Dämpfer.

Männer. VfL Waiblingen – TSV Wolfschlugen 34:29 (14:15). Nach der Galavorstellung in Steißlingen folgte vom VfL gegen Wolfschlugen zunächst einmal Magerkost. Doch in den letzten 15 Minuten zeigte der VfL Waiblingen eindrucksvoll, warum er weit vorne in der Tabelle steht, und gewann am Ende noch deutlich mit fünf Toren Vorsprung.

Zuerst dominierte jedoch Wolfschlugen. Vor allem der starke Marcel Rieger traf nach Belieben und die Gäste gingen mit 5:2 in Führung. Gerade einmal acht Minuten später führte der VfL mit 9:7 und schien seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Drei Tore von Mark Leinhos sowie die deutlich verbesserte Defensivarbeit waren die Garanten für die scheinbare Wende. Doch wie schon in der Anfangsphase gaben die Waiblinger das Spiel durch ein wahres Fehlerfestival erneut aus der Hand. Allein zwölf technische Fehler in den ersten 30 Minuten mündeten in den 14:15-Pausenrückstand. Axel Steffens traf in der Schlussphase der ersten Hälfte noch dreimal und damit blieb der VfL in Schlagdistanz.

Wolfschlugen spielte auch in der zweiten Hälfte konsequent mit dem siebten Feldspieler. Der Gast wurde zwar des Öfteren mit Treffern ins verwaiste Tor bestraft, nutzte aber auch sehr oft das ständige Überzahlspiel clever aus. So führte der TSV bis zur 45. Minute stets mit einem Tore oder zwei Toren Vorsprung, ehe Waiblingen das Kommando übernahm. Ein Doppelschlag von Alexej Prasolov bedeutete den 24:24- Ausgleich. Der treffsichere Niklas Leukert mit dem 25:25 und schließlich Steffens mit einem weiteren Siebenmeter-Treffer zum 26:25 läuteten die Wende ein. Der inzwischen eingewechselte Yannick Seeger glänzte mit zahlreichen Paraden im Waiblinger Tor und der ebenfalls eingewechselte Luis Westner brachte der Abwehr viel Dynamik und den Gegner zur Verzweiflung.

Auch Robin Stöhr war nun von Wolfschlugen nicht mehr aufzuhalten und sorgte mit seinem Rechtsaußen Leinhos für eine Toreflut in der Schlussphase. Über 28:25 und 29:26 zog der VfL auf 32:27 davon und sorgte damit bereits nach 55 Minuten für die Entscheidung. Der deutliche 34:29-Sieg täuscht sicherlich über den knappen Spielverlauf hinweg, ist jedoch die deutliche Handschrift des starken Finales.

Sieben Spieltage vor dem Saisonende bleiben die Waiblinger mit nun 41:13 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und haben zwei Punkte Vorsprung vor dem neuen Dritten TSG Söflingen.

VfL Waiblingen: Seeger, Rica-Kovac; Westner (1), Leinhos (6), Ader, Stöhr (6), E. Prasolov (1), Laurenz, Leukert (5), Steffens (6/4), Baumgarten (1), Hellmann (1), Hellerich (1), A. Prasolov (6), Specic, Eilers.

Männer. TSG Söflingen – TV Bittenfeld II 36:31 (16.14). 29:31 in Weinsberg, 31:36 gegen Neuenbürg und nun 31:36 in Söflingen: Mit der dritten Niederlage in Folge hat sich die Erstliga-Reserve des TVB bei fünf Punkten Rückstand auf Rang zwei fast schon aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Der TVB II startete ordentlich in Söflingen, führte nach 20 Minuten mit 12:11. Zur Pause indes lag er mit 14:16 im Hintertreffen. Diesem Rückstand rannte der TVB II im zweiten Spielabschnitt hinterher. Mit zunehmender Spieldauer hielt die TSG ihre Gäste auf Abstand, führte nach 45 Minuten mit 27:21. Der TVB II kam maximal auf vier Tore heran.

Frauen. HSG Strohgäu – SV Hohenacker-Neustadt 19:20 (7:11). Extrem wichtige Punkte im Abstiegskampf sicherte sich die SV beim Vorletzten. 8:3 führten die Gäste nach 15 Minuten und 11:7 zur Pause. Hochspannend war die Partie im zweiten Spielabschnitt. 23 Sekunden vor Schluss sicherte Anna Aurenz der SV Hohenacker-Neustadt mit ihrem Treffer den 20:19-Sieg. Ina Ortwein war mit sechs Toren die erfolgreichste Werferin der SV.