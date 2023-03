Waiblinger Skispringer Janne Holz ist bester Deutscher in der Altersklasse 16

Der Waiblinger Janne Holz ist bester deutscher Skispringer in der Altersklasse 16. Oberwiesenthal ist eine Reise wert. Für den Waiblinger Janne Holz und die angereisten Fans war die deutsche Jugendmeisterschaft im Skisprung am Fichtelberg das Ziel. Witterungsbedingt waren diese Wettkämpfe nicht nur für die Sportler eine Herausforderung. Die Organisatoren vom Wintersportverein Erzgebirge Oberwiesenthal schafften es, bei sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein die Schneeanlaufspur der Fichtelbergschanze in einen Zustand zu bringen, der faire Wettkämpfe erlaubte. Ein Training war allerdings nicht möglich.

Auch mit dem Team nicht zu stoppen

Am Freitagabend kam Janne Holz vom SC Degenfeld sofort mit der für ihn neuen Schanze zurecht. Mit Flügen auf 102 und 97 Meter und einer Gesamtpunktzahl von 242,2 Punkten sicherte er sich überlegen den Titel des deutschen Jugendmeisters J 16 vor Nando Riemann (WSV Braunlage/199,8 Punkte) und Simon Willibald (SC Partenkirchen/180,9 Punkte). Damit qualifizierte er sich auch für das Team der Skiverbände Baden-Württemberg (SBW) für das Teamspringen am Samstag.

Zusammen mit den bis zu zwei Jahre älteren Ski-Internatskollegen Otto Maus (WSV Isny), Simon Vöhringer und Lasse Deimel (beide SC Hinterzarten) war Holz auch hier nicht zu stoppen. Im Team SBW landeten alle vier Springer ihre zwei Flüge über 90 Meter, während die restlichen deutschen Springer es auf fünf Sprünge über 90 Meter brachten. Überlegen ging der Sieg mit 934,3 Punkten nach Baden-Württemberg. Hier gebührt dem jungen slowenischen Trainer Rok Tarman ein besonderes Lob für seine am Ski-Internat Furtwangen geleistete Arbeit. Platz zwei belegte Bayern mit 683,3 Punkten vor Thüringen (623,9) und Sachsen (608,8).

Dreimal geehrt

So wurde am Samstagnachmittag zum Saisonabschluss Janne Holz gleich dreimal geehrt. Er bekam jeweils die Goldmedaille als deutscher Jugendmeister J 16 und im Team J 17. Darüber hinaus wurde Holz der gläserne Siegerpokal für die Wettkampfserie zum Deutschland-Pokal J 16 für die Saison 2022/23 überreicht. Hier kamen seine vier Siege und zwei zweite Plätze vom Mattenspringen im September in Berchtesgaden, gefolgt von den Wettbewerben im Dezember in Oberhof, Januar in Rastbüchl, Februar in Villach und März wieder in Oberhof in die Wertung.

Reich dekoriert ging es mit einem kurzen Zwischenstopp in Waiblingen wieder zurück in den Schwarzwald. Hier stehen in den nächsten Wochen die Regeneration und die Schule wieder mehr im Vordergrund, bevor Mitte April die Vorbereitung auf die nächste Saison beginnt.

Das Skisprungtraining auf den Schanzen in Degenfeld (Schwäbisch Gmünd) beginnt im Mai. Wer Interesse hat, kann einfach samstags von 10 bis 12 Uhr vorbeischauen.