Waldhof gelingt gegen Dresden Schritt aus der Krise

Mannheim (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga einen Schritt aus der Krise geschafft. Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart besiegte am Samstag die SG Dynamo Dresden 2:1 (2:0) und überholte die Sachsen dank des Siegs in der Tabelle. Als Siebter haben die Mannheimer aber weiterhin einen deutlichen Rückstand auf die Aufstiegsplätze.

Vor 11.311 Zuschauern überzeugten die Waldhöfer in den ersten 45 Minuten und gingen durch einen Treffer von Marten Winkler (5. Minute) sowie ein Eigentor von Claudio Kammerknecht (32.) verdient 2:0 in Führung.

Nach der Pause wurden die Dresdner stärker und hatten gute Torchancen. Der Anschlusstreffer gelang dem Absteiger erst in der 86. Minute durch Manuel Schäffler, so dass die Mannheimer den Vorsprung mit Kampf und einer guten Defensivleistung verteidigten.