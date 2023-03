Waldlaufmeisterschaften: Oliver Frey von der SG Weinstadt ist nicht zu schlagen

Mit insgesamt 175 Starts und einer deutlich größeren Beteiligung als vor Corona sind die von den TSF Welzheim ausgetragenen Kreiswaldlaufmeisterschaften trotz wechselhaften April-Wetters mit Sonne und Regen ein voller Erfolg gewesen. Bei spannenden Läufen durch den Welzheimer Tannwald auf Strecken zwischen 1,1 Kilometern für die Jüngsten bis zur etwa 7,25 Kilometer langen Langstrecke für die Aktiven entwickelten sich abwechslungsreiche Läufe und intensive Duelle.

Erfolgreichste Vereine waren die SG Weinstadt mit 15 Titeln und der VfL Waiblingen mit elf Titeln. Schnellster Läufer über die Langstrecke der Männer war Oliver Frey (SG Weinstadt). In 26:30 Minuten sicherte er sich den Kreismeistertitel vor seinem Teamkollegen Ulrich Schumacher (27:02 Minuten).

Zwei Titel für Weinstädter SG-Athletin Helene Leitz

Bei den Frauen sicherte sich mit Helene Leitz eine SG-Athletin gleich beide Titel über die Kurz- und die Langstrecke. Die Weinstädterin lief zunächst über die 1,45 Kilometer lange Strecke in 5:38 Minuten als Erste ins Ziel und wiederholte das Kunststück über die 4,35 Kilometer lange Langstrecke, die sie in 19:20 Minuten absolvierte. Zweite über die Kurzstrecke wurde Nada El Aamiri (SV Winnenden/5:48), während bei der Langstrecke der Vizetitel an Leni Meyer (SV Winnenden) in 20:20 Minuten ging.

Klarer Sieger auf der 1,45 Kilometer langen Kurzstrecke bei den männlichen Klassen wurde Luis Schaich (SV Winnenden). Er lief in 4:08 Minuten dem restlichen Feld davon und verwies Lokalmatador David Mettler (TSF Welzheim) auf Platz zwei (4:24). Kreismeister über die 5,8 KilometerLangstrecke der Jugendklassen wurde Samuel König (SG Weinstadt) in 23:42 Minuten.

Di Giovanni (VfL Waiblingen) unter der Fünf-Minuten-Marke

Der Titel über die Kurzstrecke der U 16 ging an Marco Di Giovanni (VfL Waiblingen), der in 4:51 Minuten als einziger Starter unter der Fünf- Minuten-Marke blieb. Schnellste Läuferin bei der U 16 war Jolina Stoll (TSF Welzheim), die in 5:08 Minuten im gemischten Lauf direkt nach Marco Di Giovanni das Ziel erreichte. Kreismeister über die Kurzstrecke bei der männlichen Jugend U 14 wurde Clemens Trurnit (VfL Waiblingen), der in einem spannenden Rennen in 5:36 Minuten Jakob Reik (LG Limes-Rems/5:40) auf den zweiten Platz verwies.

Verdiente Siegerin bei der weiblichen Jugend U 14 war Emilia Grams (VfL Waiblingen/5:24), Zweite wurde Lea Spieß (Spvgg Rommelshausen/5:33).

Fotofinish bei U 12: Meistertitel geht an Laura Lemke (SV Winnenden)

Einen weiteren Weinstädter Titel gab es über die Kurzstrecke der U 12. Hier siegte bei den männlichen Klassen Lennard Layer in 5:45 Minuten vor Paolo Spengler Castillo (5:50). Bei der weiblichen U 12 ging der Kreismeistertitel in einem Fotofinish an Laura Lemke (SV Winnenden). Am Ende hatte sie in 6:16 Minuten eine Sekunde Vorsprung vor Lena Sjögren (LG Limes-Rems).

Schnellster Läufer bei der männlichen U 10 in einem großen Feld von 23 Startern war Daniel Bunz (TSV Leutenbach). In 3:58 Minuten blieb er als einziger Läufer unter der Vier-Minuten-Marke, dicht gefolgt von Felix Schmitt (SG Schorndorf/4:03).

Einen Heimsieg bei der weiblichen U 10 feierte Annabelle Munz (TSF Welzheim/ 4:08) vor Karlotta Layer (VfL Waiblingen/ 4:15).

U 8: Matti Römer (LG Limes-Rems) mit großem Vorsprung auf Platz 1

Bei den jüngsten Startern der U 8 lief Matti Römer (LG Limes-Rems) in 4:31 Minuten mit großem Vorsprung als Erster ins Ziel vor Paul Tscheulin (SV Winnenden/5:15). Bei der weiblichen U 8 feierten Frieda Wohl und Madeleine Kaiser einen Doppelerfolg für den VfL Winterbach. In einem knappen Rennen lief Wohl in 4:55 Minuten drei Sekunden vor Kaiser ins Ziel ein.